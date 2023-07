Suchel promete productos en pesos y reclama más financiación al Gobierno cubano

Los directivos de la empresa mixta Suchel Camacho volverán a poner en el mercado productos en moneda nacional, luego de casi cuatro años de vender en moneda libremente convertible (MLC) y a través de tiendas virtuales. Así, al menos, lo aseguran en una entrevista que publica este lunes Cubadebate, en la que promocionan Bambú, una nueva línea de productos de higiene.

Según se justifican los responsables de esta compañía, luego de la pandemia del covid-19 y con la implementación de la Tarea Ordenamiento en 2021, que trajo consigo el cierre de las tiendas en pesos, la industria tuvo que enfocarse en la venta casi exclusiva en MLC y a través de plataformas virtuales para subsistir. De ese proceso nació Habanabell, una tienda electrónica propia de Suchel que ha generado 15 millones de dólares en ganancias hasta el momento.

Yaney Cisneros, directora general de Suchel Camacho, aseguró al medio oficialista que estas ganancias se han empleado en mejorar el equipamiento de las fábricas y en adquirir materia prima de calidad. Además, Cisneros prevé que con el plan gubernamental de permitir a las empresas estatales comprar divisas a un cambio de 1 MLC por 120 pesos, Suchel será capaz de aumentar su producción destinada a la venta en pesos y cumplir su objetivo de estar en el "hogar de cada cubano".

El gerente de producción, Jorge Seoane, explicó a Cubadebate cómo funciona la adquisición de divisas. "El país es el que nos otorga la divisa y a partir de la cifra aprobada la compramos, pero a una tasa de cambio de 120 pesos por dólar", dijo. También señaló que las primeras operaciones de cambio que la sociedad intentó realizar presentaron problemas debido a la burocracia bancaria.

A pesar de los inconvenientes, la empresa ya ha anunciado el regreso de sus productos a las vitrinas nacionales. Su nueva línea Bambú, creada específicamente para producirse bajo el nuevo régimen cambiario, incluye siete productos de aseo –colonia, crema dental, desodorante, crema para la piel, champú, acondicionador y jabón– de los cuales cuatro ya se encuentran disponibles en las tiendas de la cadena Caribe y a través de la plataforma Tu Envío de Cimex.

Sin embargo, Cisneros reconoció que las cantidades que se están produciendo no alcanzan para suplir la demanda de la población y no llegan a todas las provincias. De hecho, se trata de una marca que, al menos la mayoría de los habaneros, no han visto por ningún lado.

La falta de financiamiento parece ser un factor clave que involucra la cooperación del Estado, a juzgar por las declaraciones de los gerentes.

"Nos llama la atención cómo en ocasiones el país importa productos terminados de este tipo en vez de destinar ese dinero a producciones nacionales. Nosotros hemos presentado estudios de cuánto podríamos hacer si el mismo dinero que se usa hoy para comprar productos de aseo y cosmética se destinara a nuestra industria", lamentó Cisneros. La funcionaria explicó, además, que con el reinicio de las producciones la empresa necesita "estabilidad" para recuperar el ritmo de otras épocas.

La producción de Bambú, iniciada el pasado abril con apenas cuatro de los siete productos que debe incluir el lote, ya ha sido criticada por algunos de los lectores de Cubadebate.

"Ojalá que antes de que se les acabe el impulso el oriente del país logré ver y comprar esos productos tan necesarios en moneda nacional", comentó el usuario Ojeda, haciendo referencia a la comercialización de estos productos que hasta ahora solo pueden adquirirse en Pinar del Río, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Espíritus, según indicó el periódico.

"Aquí lo que hace falta es el mes y año en el que voy a poder ir a una tienda y comprar el aseo necesario en moneda nacional"

Otro internauta identificado como Verdad, se mostraba más incrédulo. "Cuando vea la producción en pesos cubanos lo creeré", zanjó. Otros se pronunciaron con más desesperación. "Buen trabajo estadístico, pero aquí lo que hace falta es el mes y año en el que voy a poder ir a una tienda y comprar el aseo necesario en moneda nacional. Ya no aguanto una muela más. Ahorita lo del mercado cambiario es historia y sigue sin resolverse nada", dijo Collin.

El usuario Sabelotodo se quejó de la mala distribución de los productos y aseguró que solo ha podido encontrarlos en Tu Envío La Habana. "Entonces, ¿cómo quedamos todos? Cuba no es solamente La Habana, todos necesitamos de esos recursos de aseo".

El periódico Granma anunció el pasado viernes que Suchel había creado una "alianza estratégica" con Quota, una empresa privada de servicios profesionales para el desarrollo de negocios y creación de alianzas. El propósito de este tipo de sociedad, que se ha creado entre distintas formas de gestión estatal y no estatal es que, mientras la empresa estatal permanece en el centro de la economía, las micro, pequeñas y medianas empresas ( mipymes) y negocios privados actúen como apoyo, ocupando un papel secundario.

El economista Elías Amor Bravo publicó en su blog Cubaeconomía un análisis en el que prevé, basado en criterios económicos, el fracaso de estas asociaciones. "Con este tipo de rémoras y obligando al sector privado a tirar del lastre de ineficiencia comunista, no se hace que una economía sea más próspera. Deberían rectificar antes de que sea tarde. Esta vía de la empresa estatal socialista, como centro de la economía, es una vía muerta", escribió Amor.

Para el economista, los métodos rígidos y de control centralizado con el que operan las empresas estatales provocan desorganización y conducen, últimamente, a un "sálvese quien pueda" que no compite con las formas de gestión privadas. "Los actores privados en Cuba van por un camino, por cierto, cada vez más próspero, y detrás va el régimen", concluyó.

