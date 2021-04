Un apicultor cubano denuncia la pérdida de "toneladas de miel" por falta de transporte

La peor pesadilla del apicultor Yoandy Verea se ha hecho realidad. Tras meses de intenso trabajo, la falta de combustible provocó la pérdida de toneladas de miel en sus campos del municipio de Perico en Matanzas, según denunció el productor a través de la red social Facebook.

"Soy apicultor contratado por la apicultura, representado por la Cooperativa de Créditos y Servicios Ramón Rodríguez Milián", explica en un breve texto acompañado de una foto suya. "Actualmente nos encontramos sin combustible desde hace varios meses y las colmenas en el campo están llenas de miel", cuenta.

"¿A qué institución de la agricultura de este país le interesa que se pierda tal producción?", cuestiona Verea. "Ya se han perdido varias toneladas de miel que tanto necesita nuestro país" y añade que es el burocratismo el que "nos tiene bloqueados".

Verea publicó la misma denuncia en tres ocasiones y recibió muchas palabras de apoyo, entre ellos varios comentaristas que lo instaron a no esperar por el transporte estatal y comercializar por su cuenta la miel, pero esa opción resulta extremadamente complicada.

Cualquier apicultor particular que tenga más de 25 colmenas no solo está obligado a afiliarse a una cooperativa, sino que debe entregar la mayor parte de su miel al Estado y conservar apenas la destinada al consumo doméstico. La Empresa Provincial de Apicultura se ocupa de recogerla y la envía a CubaExport, que se encarga como monopolio de su exportación.

Con cerca de 3.000 apicultores en todo el país y unas 180.000 colmenas en explotación, el 90% de la miel producida en los campos cubanos se exporta a Europa, principalmente a Alemania, Holanda, España y Suiza, mientras el resto se destina al mercado nacional y al sector turístico.

En el caso de Verea, la falta de combustible para los vehículos que deben sacar la miel de los campos se debe a los serios problemas económicos que atraviesa la Cooperativa a la que tributa su miel. Con el inicio de la Tarea Ordenamiento la entidad "perdió buena parte del presupuesto estatal que recibía", explica a 14ymedio una empleada que prefirió el anonimato.

"La Cooperativa está destruida, muchos empleados de oficinas se fueron para sus casas porque no les pagan hace más de tres meses", explica la trabajadora. "No hay dinero para pagar los salarios y también nos cortaron la mayor parte de la asignación de combustible que teníamos, así que no hay cómo mover nada".

"Si Yoandy se atreve a vender esa miel por su cuenta, lo mínimo que le va a pasar es que le van a poner una multa altísima, pero las cosas pueden ir a peor. Lo único que puede hacer es esperar y denunciar a todas las instancias lo que está ocurriendo, pero eso le está pasando aquí en Perico a todos los productores de miel, de viandas y hasta de leche", detalla.

En el mercado informal cubano, la botella de 750 mililitros de miel cuesta ahora entre 80 y 100 pesos, mientras que en las tiendas estatales un envase de 250 ml puede llegar a costar más de 90, pero el producto escasea y actualmente solo se encuentra en la tiendas en moneda libremente convertible a un costo superior a los tres dólares.

En los últimos meses también han aumentado las denuncias de productores que ven perderse sus cosechas en los campos por falta de transporte o la mala gestión de la empresa estatal Acopio, intermediaria en muchas ocasiones entre los campesinos y los puntos de comercialización.

