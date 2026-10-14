Con un aumento del 11,7%, las salchichas y el perro caliente lideran la inflación en septiembre

Madrid/Los precios siguen creciendo en Cuba a paso de gigante y no importa si los cálculos son oficiales o independientes. El informe del índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a septiembre vuelve a dejar una cifra importante, con una subida del 3,37% respecto al mes anterior, que había registrado un récord mensual con el 4,92%. Con este dato, el acumulado anual llega al 24,85%, mientras si se compara con septiembre de 2025, el costo de la vida es un 28,44% superior.

Eso, con las cuentas del Gobierno, que llegan –a través del informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), publicado este miércoles– un día después de que el economista estadounidense Steve Hanke facilitara sus cálculos. El experto, que aplica para sus cifras el tipo de cambio del mercado informal, ubica a Cuba como la quinta economía más inflacionaria del mundo, con un 71,4% anual. Peor quedan la venezolana (267%), la iraní (141%), la sudanesa (134,5%) y la norcoreana (90%). Además, Cuba también se ubica en la quinta posición en la clasificación de peores monedas, ya que el peso se ha depreciado un 39% frente al dólar durante este 2026.

Las bebidas alcohólicas y el tabaco vuelven a copar el primer puesto como división con mayor encarecimiento hasta septiembre. En los nueve primeros meses del año, estos productos han subido casi un 37% y son un 43% más caros que el mismo mes del año anterior. Los cigarros cuestan cada vez más, como contaba este diario hace pocos días, y aunque las cajetillas con precios regulados van de los 30 pesos a los 60, en el mercado informal se pueden encontrar ruedas por más de 4.000 y hasta 7.300 pesos en el caso del H. Upmann Clásico.

La Onei da cuenta de unas subidas ciertamente abismales en estos productos, empezando por el cigarro fuerte, que se aproxima casi al 9%, mientras el tabaco se queda en un 7,5%

La Onei da cuenta de unas subidas ciertamente abismales en estos productos, empezando por el cigarro fuerte, que se aproxima casi al 9%, mientras el tabaco se queda en un 7,5%. La cerveza supera el 8% y el ron, la bebida más autóctona y popular de la Isla, aumenta solo en septiembre más de un 5,5%.

Con todo, lo más preocupante vuelve a ser la división de alimentación y bebidas no alcohólicas, cuya prioridad es esencial para la salud de la población –frente a la del bloque anterior–. Esta división aumentó sus precios en un 42,6% si se compara con septiembre de 2025 y este mes destacan claramente los productos de origen animal, como las salchichas y perro caliente con un 11,7%, la carne de cerdo con un 10,7%, los huevos, con un 8,8%, y el queso, con un 5,7%. Los refrescos en polvo (17,7%) son el producto que más se encareció este septiembre de todos los que analiza la estadística, mientras que el refresco, con un 8,83%, no se queda atrás.

El apartado de restaurantes y hoteles también se encuentra entre los primeros, una cuestión que no es menor porque en Cuba incluye en buena medida la alimentación. Esta división trasciende a la etiqueta de ocio y recoge los precios de comer fuera de casa. Así, resulta destacable que el desayuno se haya encarecido este mes un 3,2%, poco más que la merienda (3%) y el almuerzo (2,5%).

El bloque de preocupaciones cotidianas lo cierra el transporte, otro sector vital para las tareas diarias y que resulta un quebradero de cabeza para la población por las limitaciones del combustible, sobre todo. El pasado mes, este apartado subió muy poco (un 0,4%), pero se ha encarecido un 25% en un año.

Como se ha comentado en anteriores ocasiones, la manera de medir este apartado está completamente desfasada y por ello no refleja el enorme alza de los precios de Etecsa

Las divisiones con menores incrementos acumulados fueron Bienes y Servicios Diversos, con un 17,8% acumulado; Educación, con el 16,1 %); Prendas de Vestir y Calzado, con un 10,3%, Recreación y Cultura, con el 8% acumulado; y Comunicaciones, con un 0,61%. Como se ha comentado en anteriores ocasiones, la manera de medir este apartado está completamente desfasada y por ello no refleja el enorme alza de los precios de Etecsa que provocó un verdadero terremoto en 2025.

Los expertos recuerdan –como señala el documento– que la metodología de la Onei procede del año 2010, cuando la telefonía móvil e internet, que ahora representan el grueso de las telecomunicaciones, eran prácticamente inexistentes, de ahí la deformación de este grupo.

Por último, la división de Salud, que apenas muestra un 0,12% acumulado (0,29% interanual) vuelve a dejar una imputación elevadísima, con el 90,7%. Las imputaciones son herramientas que se utilizan en estadística cuando los técnicos que la elaboran no encuentran un determinado producto en el mercado –ya sea por escasez o por ausencia–. Ante esta situación, los encuestadores hacen una estimación para que el IPC tenga continuidad.

La práctica está estandarizada y es necesaria para no romper la cadena de datos, pero revela dónde hay carencias, si son o no muy elevadas, si se mantienen en el tiempo y su evolución, entre todo tipo de indicadores. La Onei lleva recurriendo a esta práctica y con estos altos niveles en el apartado de Salud desde 2024.