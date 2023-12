El aumento salarial para los médicos cubanos con 30 años de experiencia equivale a un cartón de huevos

En un esfuerzo desesperado por contener la sangría que se está produciendo en el sector de la Salud, las autoridades cubanas detallaron este jueves en el programa Mesa Redonda un aluvión de complementos salariales que empezarán a pagarse desde el mismo lunes. En total, el costo para las arcas públicas se calcula en más de 25.000 millones de pesos, 13.785 para sanitarios y 11.544 para docentes, que también se beneficiarán de unas medidas cuyo alcance se prevé muy limitado por la inflación que asola el país.

El paquete sanitario fue el más detallado anoche en televisión y consta de 22 puntos de los que cuatro –los económicos– entran en vigor el 1 de enero, dejando para más adelante el resto de anuncios. La antigüedad, las "condiciones especiales de trabajo", la sobrecarga laboral y la nocturnidad y trabajo en fines de semana serán remunerados ahora, unas medidas que el secretario nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Santiago Badía González, calificó de "muy revolucionarias", pese a ser una antigua petición del sector y un trato generalizado en gran parte del mundo.

A esa cantidad se le puede sumar el pago por horas nocturnas y no laborables: 50 pesos por hora para médicos y estomatólogos, 40 para enfermeros y 30 para tecnólogos

En lo que a la antigüedad respecta, se ha elaborado una escala progresiva en función de los años, que va de los 5, remunerados con 1.000 pesos mensuales, a los 30, con 3.000 pesos, poco más del valor actual de un cartón de huevos en Cuba. A esa cantidad se le puede sumar el pago por horas nocturnas y no laborables (de lunes a viernes, entre 7 pm y 7 am, sábados a partir del mediodía y domingos). En estos casos, la tarifa es de 50 pesos por hora para médicos y estomatólogos, 40 para enfermeros y 30 para tecnólogos.

El concepto de pago por "condiciones especiales de trabajo" establecerá cinco categorías en función de la complejidad, por su demanda física o psicológica, del puesto, con un rango de 3 pesos por hora para el primero y 9 pesos por hora para el último en el caso de médicos y estomatólogos. En el de personal de enfermería y técnicos se establecen solo tres grupos con tarifas de 1,20 pesos la hora a 3,5 pesos la hora.

La cuarta medida "busca paliar el incremento del trabajo" de los profesionales y su cuantía se establece de forma distinta, ya que implica una redistribución del presupuesto y no una ampliación. En estos casos, se entrega al trabajador un porcentaje del salario de un puesto vacante y cuyo trabajo está asumiendo como sobrecarga.

El viceministro de Salud Pública confirmó que en las próximas semanas se hablará de otras medidas, algunas de las cuales están relacionadas con las misiones internacionales. "Otras 12 se relacionan con el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de nuestros trabajadores. Tres se conciben para seguir incrementado la estimulación moral", agregó.

Las nuevas medidas beneficiarán a más de 250.000 trabajadores de la Salud, agregó Badía, que agradeció unas reformas que le vienen caídas del cielo y no por su labor sindical. "Es fruto de la voluntad política del Estado y del Gobierno. No es una reforma salarial", dijo, no solo sin el menor reproche por la tardanza y el bajo impacto que tendrán esos importes, sino todo lo contrario.

Menos concretas fueron las medidas económicas inmediatas para el personal docente, a excepción del complemento por antigüedad, que es exactamente el mismo que para los médicos (de 1.000 a 3.000 pesos al mes). Habrá otro plus por sobrecarga similar al que tienen los sanitarios, aunque en este caso no quedó claro cómo se establecerá, probablemente como en el caso de los médicos, a partir del presupuesto que sobra por las vacantes.

"Estamos estimulando a personas que, además de cumplir con la actividad que normalmente les corresponde, asumen condiciones especiales para cumplir con las labores que corresponderían a un docente que hoy no tenemos", comentó la ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, quien también se deshizo en halagos hacia las reformas "a pesar de las tensiones tan complejas que tiene el presupuesto y sobre todo los retos que tiene 2024. Que incluso bajo esas condiciones se haya tomado la decisión, creo que es también un concepto que es histórico en nuestro proceso revolucionario, por la importancia de estas conquistas", dijo.

Los presentes este jueves en Mesa Redonda tenían otra misión: explicar por qué habrá trabajadores públicos privilegiados con pluses que no devengarán otros. "En nuestro presupuesto siempre han sido primordiales la salud y la educación. La salud pública recibe un 26% del gasto total y la educación, un 20%. Si hablamos de valores, a salud van 60.000 millones de pesos, y 55.000 a educación", dijo la viceministra de Finanzas y Precios Maritza Cruz García, quien añadió que de ese importe, el 20% son gastos de personal.

El Gobierno ha decidido respaldar "una justa y necesaria medida para los sectores de salud y educación, por la necesidad que tenemos de estabilizar la fuerza laboral especializada en esos sectores para mejorar la calidad de vida y de la enseñanza. Es una medida que ha reclamado el pueblo", expuso. Cruz García añadió que las autoridades lamentan no poder tener dinero para beneficiar a todo el sector presupuestado, pero consideran que estos cambios redundarán en la población en general, "que hoy paga altos precios y que requiere que disminuya la inflación [y ahora] va a recibir un servicio de mayor calidad en la educación y en la salud".

Según el último Anuario Estadístico sobre Salud y Asistencia Social, Cuba perdió en un año 12.065 médicos, 3.246 estomatólogos y 7.414 enfermeros, pasando de un total de 312.406 empleados como personal facultativo en 2021 a los 281.098 de 2022, 31.308 menos. En el sector educativo, la directora general de Educación Básica, Marlén Triana Mederos reconoció que al cierre del mes de septiembre de este año faltaban 17.278 docentes.

Ambos sectores están aquejados por males similares: salarios pésimos, condiciones de trabajo estresantes por la sobrecarga y la falta de materiales y presiones políticas e ideológicas, siendo, además, potencialmente "regulables" para impedir su salida del país, aunque nada les prohíbe irse al sector privado, más lucrativo con menos nivel de responsabilidad.

La subida salarial de los trabajadores de Salud y Educación forma parte del grupo de medidas que entran en vigor este 1 de enero y que están siendo detalladas esta semana. Un día antes, los ministros de Finanzas y Precios y Economía abordaron los cambios tributarios y de otras reformas que cabe esperar en las próximas semanas, además de otros problemas que afectan al país, entre los que destacaron el caos del mercado cambiario, de cuya responsabilidad se deslindaron por completo.

"Desentenderse de responsabilidad por el funcionamiento del mercado cambiario informal en Cuba con el argumento de que 'no diseñamos ese mercado' funciona como una hoja de parra para encubrir el mal diseño del 'ordenamiento' que hizo necesario ese mercado informal", reaccionó este jueves el economista cubano Pedro Monreal. "El Estado cubano no diseñó el mercado cambiario informal, pero hizo algo peor: en 2020 diseñó un defectuoso mercado cambiario oficial con tasa de cambio sobrevaluada, régimen cambiario fijo y una descentralización quimérica de asignación de divisas", agrega en su cuenta de X.

El experto cree que ahora se intenta "pasar la cuenta" a los privados por haber buscado soluciones en el mercado informal que no le ofrecieron en el formal. "Para una política económica que proclama igualdad de condiciones entre actores, resulta curioso que en 2020 se planteaba que las empresas estatales 'tenían que salir a buscar' divisas, pero que en 2023 considera que el sector privado nacional debería abstenerse", concluye.

