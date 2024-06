Califican de ineficaz y perjudicial el tope del 30% de beneficio en las ventas del sector privado al Estado

Madrid/El sector privado podrá obtener un beneficio máximo del 30% sobre los bienes o servicios que venda al Estado a partir del 1 de julio. El Gobierno cubano hizo pública este jueves una resolución –con fecha del martes– en la que se establece este límite con el objetivo de “contener los gastos de las entidades estatales en sus relaciones económicas con las formas de gestión no estatal”. La medida es, como resume el economista Pedro Monreal, una variante de “topes de precios”, que no solo no han mostrado su ineficacia sino que, incluso, pueden ser perjudiciales.

“Las entidades estatales, en el proceso de contratación económica con las formas de gestión no estatal, para la adquisición de bienes y servicios, conciertan precios y tarifas cuya tasa de utilidad máxima no exceda del treinta por ciento (30%) sobre el total de los costos y gastos, así como la cuantía que corresponda por la aplicación de los impuestos sobre las Ventas y los Servicios”, dice la resolución, publicada en la Gaceta Oficial.

El texto, que subraya como fin la contención de la inflación, insta a las administraciones de niveles inferiores (provincial y municipal) a aprobar los precios y tarifas máximas de los bienes y servicios que seleccionen en función de las necesidades de cada territorio.

Las ventas minoristas del sector privado suponen apenas el 4,1% de las del país en su conjunto. Aunque no se conoce qué parte de ellas van a parar al sector estatal

El impacto de la medida, aun creyendo que funcionara, sería más que limitado. Como señala Monreal, las ventas minoristas del sector privado suponen apenas el 4,1% de las del país en su conjunto. Aunque no se conoce qué parte de ellas van a parar al sector estatal, el porcentaje es nimio como para tener algún tipo de consecuencia significativa.

“Además de que no parece ser muy grande la base de ‘ahorro’ de gastos estatales por la vía de limitar la tasa de ganancia de las ventas no estatales adquiridas por entidades estatales, la experiencia indica que los ‘topes de precios’ no son efectivos para reducir la inflación”, señala el experto.

El economista cubano insiste en que la vía para la contención de la inflación, que no ha parado de crecer de manera exponencial desde la entrada en vigor de la llamada Tarea Ordenamiento (2021), es la reducción de gastos. Las mayores partidas presupuestarias del Estado van a parar a Salud (19%) y Educación (17%), pero ambas son irrenunciables para el Gobierno, además de “problemáticas” –califica Monreal– para la sociedad, por lo que el especialista sugiere recortes en la siguiente, Administración Pública y Defensa (16%).

“Los precios deben formarse esencialmente en el mercado (incluso en mercados regulados). Reemplazar esa función del mercado con ‘facultades’ de funcionarios locales no solamente restringe los precios de mercado, sino que entraña el riesgo de ‘mercados de corrupción’”, remata Monreal en un hilo de X en el que ha dejado constancia de su análisis de las medidas.

La publicación en Cubadebate de la información ha generado un alud de comentarios en pocas horas en los que se percibe, en términos generales, la desconfianza sobre la medida. “Con conocimiento de causa, será un nuevo freno a muchas actividades. Ejemplo, el turismo, que se nutre de muchos privados para poder dar un servicio, imagínese ahora, con la crisis de ITH [empresa comercializadora para el sector] sin poder abastecer a sus clientes y ya, a partir del 1 de julio, aplicar esa medida, ¿estamos preparados?”, señala un lector.

Otros han visto, inmediatamente, cómo la corrupción va a campar a sus anchas. “Tasa de utilidad = Ingresos - (costos + gastos). O sea, que se puede justificar perfectamente un precio alto diciendo que los costos o los gastos fueron altos, eso no se lo controla nadie a un particular. Estamos dando patadas de ahogado”.

Algunos lectores señalan que la medida es acertada o que el 30% de beneficio ya es demasiado y deberían toparse más los márgenes, comentarios que son agradecidos por el propio Ministerio de Finanzas y Precios, que interviene en el debate. Sin embargo, un amplio grupo de usuarios coinciden en que se insiste en un camino que nunca ha sido exitoso.

“Aunque el tope de precios es considerado contraproducente por muchísimos economistas y la práctica ha demostrado su ineficiencia, en el mejor de los casos, y su efecto contraproducente en la mayoría, ahí seguimos, tropezando con la misma piedra. Tropezar con una piedra no es malo si se hace por primera vez, pero en Cuba lo hacemos tantas veces que terminamos enamorados de ellas”.