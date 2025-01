Cimex y Caribe abrirán tiendas en dólares en todas las provincias cubanas

Madrid/El conglomerado militar Gaesa prevé expandir progresivamente el comercio en dólares a un gran número de establecimientos de su red a través de Tiendas Caribe y Cimex, comenzando por las capitales de cada una de las 15 provincias cubanas. La decisión fue tomada a raíz de los buenos resultados obtenidos por el recientemente abierto supermercado 3ra y 70, en los bajos del hotel de lujo Gran Muthu Habana, que solo acepta el pago en esa divisa, tanto en tarjeta como en efectivo.

La generalización de las ventas en la moneda estadounidense fue la idea principal que se quiso transmitir a la población este miércoles en el programa de televisión Mesa Redonda, que congregó a Mildrey Granadillo de la Torre, viceministra primera de Economía y Planificación, junto con varios altos cargos del Banco Central de Cuba y las dos empresas de comercio minorista de Gaesa implicadas en la titánica tarea de captar dólares de forma rápida, objetivo declarado por los participantes de la charla.

Según Yamilé Álvarez Tejo, jefa del departamento comercial de Tiendas Caribe, el supermercado 3ra y 70 va como la seda. “Los ingresos han sido significativos, ha tenido buena aceptación por la variedad de productos, desde los más económicos hasta los de alta gama, e, incluso, ha habido apreciación de que los precios son favorables con respecto a otros precios que se manejan no solo en mercados cercanos, sino también en mercados internos en Cuba”. La directiva contó que la apertura del establecimiento supuso un gran trabajo de captación de personal –90 trabajadores para atender a 3.000 personas al día– pero “los consumos per cápita también son bastante altos”, aunque menos satisfacción mostró con el método de pago.

“Los ingresos han sido significativos, ha tenido buena aceptación por la variedad de productos, desde los más económicos hasta los de alta gama"

“No se han comportado como quisiéramos”, expuso para explicar que el cliente sigue mostrando su preferencia por el efectivo. “Ello crea un estrés operacional, complejiza determinados procesos en los mecanismos de control del efectivo y en su validación del efectivo, lo cual ocasiona que en determinados momentos haya falta de dinamismo en las cajas registradoras, pues hay que validar los billetes de 100 dólares y no son pocos”, agregó.

En cualquier caso, la intención es continuar progresivamente esta senda a la que se ha llegado, adujeron. Granadillo recordó que en marzo de 2024 se comenzó a permitir el pago de combustible en dólares –a veces casi forzoso, al ser estas gasolineras las únicas surtidas–. Desde junio, la mecánica se extendió a otros productos, mayoritariamente vinculados al sector turístico, como las Casas del Habano o las farmacias y ópticas internacionales.

Fueron “los primeros pasos que dimos en función de la dolarización parcial”, subrayó la ministra, que insistió en la presunta temporalidad de la medida y en que “durante el año esta nueva red de tiendas no debe sobrepasar el 7% entre todos los comercios con que cuentan Cimex y Tiendas Caribe”. Además, aseguró el funcionario del BCC, a pesar de las evidencias contrarias, el peso seguirá siendo ”el centro del sistema financiero cubano”.

También garantizaron que se mantiene la moneda libremente convertible (MLC), sobre cuya desaparición se ha especulado mucho.“Se mantienen esas cuentas denominadas en MLC y el compromiso de los bancos en las obligaciones con sus clientes, a partir de los fondos que tienen representados o los fondos que puedan tener en el futuro”, aseguró Alberto Javier Quiñones Betancourt, vicepresidente del BCC, que añadió que las tarjetas asociadas a esas cuentas seguirán funcionando “en la red diseñada para que operen”. La cuestión ha generado perplejidad entre los lectores de Cubadebate, que preguntan con insistencia por qué no se permite en esas tiendas el pago en MLC si está respaldado por divisas.

También garantizaron que se mantiene la moneda libremente convertible (MLC), sobre cuya desaparición se ha especulado mucho

Otro eje fundamental de la intervención de ayer fue insistir en que la dolarización es el paso previo a la desdolarización. “Hemos evaluado experiencias internacionales que demuestran que una desdolarización forzosa, sin la creación de condiciones previas, podría llevar a efectos más negativos para la economía cubana que los que enfrenta en la actualidad. Ante el déficit de divisas, evaluamos que una medida de corto plazo, transitoria y con una implementación gradual era necesariamente dolarizar parcialmente la economía”, dijo Granadillo.

No hace falta tener mucha memoria para recordar que hace un mes el primer ministro, Manuel Marrero, dijo en el Parlamento que para desdolarizar “hay que transitar por este camino previo”. Ni tampoco para saber que lo mismo dijo en 2020 el entonces viceprimer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil Fernández –ahora detenido por un presunto caso de corrupción–, al referirse a las tiendas en MLC, que habían comenzado un año atrás a vender electrodomésticos y meses antes a ofrecer productos de alimentación.

El funcionario dijo que estas medidas “no deseables pero necesarias y transitorias” “subsidiaban” la “justicia social”. La idea era –como ahora– "hacer algo porque se están escapando las divisas” y reaprovisionar para “garantizar un mínimo de oferta en moneda nacional", prácticamente las mismas palabras que ayer utilizaron los funcionarios participantes en el programa de Randy Alonso para defender la expansión de las tiendas en dólares. Se repite la jugada y habrá que ver si el resultado será el mismo.

La viceministra se congratuló de la reducción del déficit fiscal en "más del 39%", pero admitió que esto es insuficiente y que “se está evaluando un grupo de servicios y actividades que pueden también captar dinero en efectivo”. Mencionó específicamente las remesas y las escasas exportaciones que se realizan, ya que –sostuvo– “Cuba es una economía abierta, altamente dependiente de las importaciones”.

El vicepresidente del BCC expuso que se han decidido a aceptar dólares en efectivo respetando el principio de que el cliente puede elegir el método de pago, aunque quedó claro que un elemento clave fue la mayor disposición del cubano a pagar en papel moneda. “Se analizó, se estudió y se vio la posibilidad, como estamos hablando también de una captación más rápida de la divisa”, dijo. No obstante, se prefiere el pago electrónico y para ello se han multiplicado los productos financieros de este tipo que, además, soluciona los problemas del vuelto.

A este asunto, que fue objeto de burla cuando se supo que se entregaban caramelos para compensar la falta de monedas, se refirió específicamente la directiva de Tiendas Caribe

A este asunto, que fue objeto de burla cuando se supo que se entregaban caramelos para compensar la falta de monedas, se refirió específicamente la directiva de Tiendas Caribe. “Al pagar en efectivo, cuando es necesario dar cambio en centavos, en monedas fraccionarias, no se cuenta con disponibilidad de moneda fraccionaria, porque es una moneda extranjera que no maneja el banco. Esto es un inconveniente. Antes, con el CUC, no había este problema, porque era una moneda nacional. Por ello, aclaramos a los clientes que, siempre que no requiriese vuelto, es preferible el uso de los canales electrónicos de pago”, indicó.

Tras manifestar, molesta, que se ha usado este asunto para ridiculizar, expuso: “El vuelto no solo es en caramelos, hay otros productos disponibles en la caja registradora disponibles para ofrecer a los clientes, de acuerdo con el vuelto que les corresponde”.

La directiva también se refirió al abastecimiento de las tiendas. En este sentido, dijo que el pasado año se comenzó a financiar a nueve proveedores representativos, “que tenían la capacidad instalada y estaban listos para producir. Pero este año sumamos otros 10. Seguiremos incrementando proveedores y también llegaremos a otros esquemas, que pasarán de ser relaciones formales de compraventa a ser verdaderos encadenamientos productivos”.

Además, habló de otros comercios fruto de “asociaciones con inversores extranjeros, que son proveedores” y que también cobrarán en divisas, porque “en este tipo de negocio hay que lograr rápidamente el retorno de sus inversiones”.