Cinco expertos independientes proponen para Cuba "avanzar hacia una economía social de mercado"

Mauricio De Miranda, Pedro Monreal, Omar Everleny Pérez, Ricardo Torres y Pavel Vidal priorizan la estabilización con medidas de emergencia, seguida de una fase de recuperación de la producción

Madrid/El economista cubano Pedro Monreal ha anunciado a través de sus cuentas en redes sociales que forma parte de un proyecto para analizar, con otros cuatro coterráneos, “prioridades, secuencias y medidas de política pública que permitan enfrentar la profunda crisis actual y sentar las bases de una recuperación sostenible”. Los otros participantes de este “ejercicio de reflexión” denominado Cuba Transformación son Mauricio De Miranda, Omar Everleny Pérez, Ricardo Torres y Pavel Vidal, todos ellos críticos con el régimen actual.

Según Monreal, los encuentros comenzaron el pasado marzo, partiendo de la premisa de la “excepcionalmente compleja” situación de la economía nacional debido a una combinación de factores. Los expertos creen que las causas son, principalmente, el modelo económico disfuncional, los errores persistentes de política económica, los cambios en el contexto geopolítico y el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos. Mientras, las manifestaciones más visibles son –prosigue– la contracción productiva, la inflación, la depreciación de la moneda, el deterioro de los servicios públicos, la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares, la descapitalización de la infraestructura y la creciente vulnerabilidad social.

De acuerdo con el texto del anuncio, el grupo intenta elaborar una propuesta para “detener el deterioro económico y social, proteger a los grupos más vulnerables y crear condiciones mínimas de estabilidad”, algo que considera una prioridad ante cualquier transformación.

El grupo intenta elaborar una propuesta para “detener el deterioro económico y social, proteger a los grupos más vulnerables y crear condiciones mínimas de estabilidad”

Aunque Omar Everleny Pérez también forma parte del colectivo de economistas llamado por el régimen cubano, esta propuesta no tiene nada más en común con aquella. Monreal explica que el grupo ha conocido las nuevas medidas económicas anunciadas por el Gobierno la pasada semana del mismo modo que el resto de ciudadanos y que su proyecto tampoco será una respuesta a ellas ni surge como consecuencia. “Nuestro trabajo responde a una metodología propia basada en la identificación de prioridades, la secuenciación de reformas y la coherencia entre objetivos e instrumentos de política pública. Consideramos que un proceso exitoso de transformación económica requiere una secuencia ordenada de cambios que permita avanzar hacia una economía social de mercado, sustentada en un Estado democrático de derecho”, añade el especialista.

A juicio de los economistas, la transformación –que debe combinar crecimiento económico, inclusión social, protección de los derechos ciudadanos y fortalecimiento institucional– tiene tres fases. La primera debe comprender una estabilización a partir de unas medidas de emergencia, la segunda ha de estar dirigida a recuperar la producción y las instituciones, la tercera es a medio y largo plazo. Monreal indica que la primera es una fase que urge, para paliar los desequilibrios macroeconómicos que afectan al sistema, además de restablecer las funciones básicas del sistema y atender a los problemas urgentes de la población.

“La propuesta busca aportar argumentos técnicos que faciliten espacios de diálogo, entendimiento y negociación sobre el futuro económico de Cuba, y construir consensos en torno a aspectos fundamentales de la política económica. No pretende ofrecer una respuesta cerrada y definitiva a los problemas del país. Se trata de una contribución profesional orientada a identificar medidas viables y reducir costos sociales para soluciones responsables”, agrega el texto.

Monreal destaca que el trabajo es conjunto para favorecer el intercambio de ideas, pero subraya que no sustituye a la independencia que cada miembro del grupo tiene con respecto a los demás. Además, indica que el proyecto “cuenta con un valioso acompañamiento institucional”, sin más datos. El economista ha publicado el mensaje acompañado de una fotografía del colectivo sin especificar su propuesta, algo llamativo puesto que residen en lugares distintos de manera habitual. Pavel Vidal y Mauricio de Miranda viven actualmente en Cali (Colombia), mientras Monreal lo hace en Madrid y Torres en Washington.

El único que sigue en Cuba es Pérez, que está también en el grupo de asesoría convocado por Díaz-Canel. Según anunció la agencia española EFE, con fuentes del propio equipo, las autoridades lo llamaron a él, a Juan Triana y a Julio Carranza en representación de un sector relativamente crítico con las políticas del régimen para aportar ideas a la recuperación económica. Además, también el ex ministro José Luis Rodríguez García y el diputado José Carlos del Toro Ríos forman parte de ese grupo de expertos, presuntamente llamados por la Presidencia de manera directa, sin intervención del primer ministro, Manuel Marrero, ni el ministro de Economía, Joaquín Alonso.

Además de los dos oficialistas, los otros tres expresan regularmente sus opiniones en medios independientes y piden reformas, aunque son más bien moderados.

Además de los dos oficialistas, los otros tres expresan regularmente sus opiniones en medios independientes y piden reformas, aunque son más bien moderados

En cambio, los integrantes de Cuba Transformación sí son definitivamente opuestos al régimen, incluyendo a Pavel Vidal, acusado reiteradamente por las autoridades de alterar la tasa de cambio en el mercado informal de divisas a través de sus trabajos en El Toque y el Observatorio de Monedas y Finanzas (OMFi).

Pedro Monreal finaliza la presentación del grupo afirmando que el objetivo que tienen es pensar alternativas viables para el país. “No asumimos que exista una única respuesta ni que este grupo agote la diversidad de visiones necesarias. Por el contrario, aspiramos a que este trabajo contribuya a una discusión más amplia, plural y responsable sobre el futuro económico de Cuba”.