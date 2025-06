"Nos convocaron para descargar el arroz, pero los del barco no lo entregan hasta que no vean el dinero"

Claves El buque Santamaría no ha descargado aún en el puerto de Cienfuegos porque las autoridades cubanas no han pagado el arroz

El cereal, destinado a la cuota de la canasta básica de junio, no ha llegado a los mercados del racionamiento en Sancti Spíritus

Los bodegueros tienen prohibido colocar carteles de “no hay arroz” para evitar que las fotos del desabastecimiento terminen en Facebook

Las bodegas y los almacenes del mercado racionado en Sancti Spíritus recibieron este lunes la noticia como un jarro de agua fría. Habrá que seguir esperando el arroz que atesora el buque Santamaría, con bandera panameña y llegado desde Canadá a Cienfuegos el pasado 6 de junio. La falta de pago mantiene la carga a bordo y los consumidores esperan sin explicaciones.

"Iba a poner un cartel diciendo que no hay, pero nos tienen orientado no poner nada, porque luego la gente le hace una foto y la sube a Facebook", comenta el empleado de una bodega del reparto Kilo 12, donde la mayoría de sus colegas llevan días dando largas a la pregunta. Su establecimiento está, de hecho, tan vacío que en las últimas jornadas solo ha despachado "unas compotas para niño que quedaban".

Los estibadores y otros trabajadores del sector empiezan a estar habituados a este tipo de situación. "Nos convocaron para descargar el arroz y cuando llegamos resulta que nada de nada, que los del barco dicen que hasta que no vean el dinero no lo entregan y por eso no ha llegado hasta aquí", cuenta a 14ymedio una empleada del Ministerio de Comercio Interior.

"Antes esto pasaba una vez cada mucho tiempo, pero ahora a cada rato hay que paralizar una operación de distribución de algún producto, sobre todo del arroz, porque no se ha podido pagar la carga en el puerto", detalla. "Ya el mes está avanzando y si esto se demora unos días más, la gente aquí va a venir a tener el arroz en la segunda quincena de junio, si tienen suerte, y si no, se quedan sin arroz hasta julio o agosto", lamenta.

"Se nota que no llega el que va para la canasta básica, pero el producto sigue entrando", subraya la mujer. En las tiendas particulares la libra del cereal importado oscila ahora entre 240 y 300 pesos en territorio espirituano, en dependencia de la calidad y de si se vende a granel o en paquetes de un kilogramo, lejos de los 155 pesos por libra que se impusieron, en todo el país, como precio topado en marzo.

El grano, indispensable en el menú diario y que arriba a los mercados de la Isla importado desde países como Brasil, Estados Unidos, Guyana o Vietnam, constituye en muchos hogares un apoyo imprescindible para la nutrición, dado los altos precios de las proteínas animales, las verduras y las hortalizas.

El cereal que termina en los comercios privados llega a través de las importadoras estatales, que los particulares están obligados a usar. También los estibadores, camiones o almacenes que se utilizan para la mercancía que va a las bodegas canalizan el suministro de las mipymes. Pero mientras los productos destinados a la libreta no llegan a la provincia, "los contenedores para las mipymes no paran".

El costo del Santamaría no se conoce pero el monto forma parte de los "más de 300 millones de dólares" que anualmente gasta el Gobierno cubano para importar el grano destinado a la venta subvencionada, según dijo el vicepresidente Salvador Valdés Mesa en febrero pasado. La cifra puede ser incluso mayor. Según el anuario de 2023 ese año se invirtió 343.305.000, una cifra récord en el último lustro (en 2019 fueron 239.725.000 dólares), especialmente si se tiene en cuenta la caída de la población.

"Es preciso elevar la producción nacional y que esas divisas se puedan usar para atender otras necesidades", señaló entonces Valdés Mesa

"Es preciso elevar la producción nacional y que esas divisas se puedan usar para atender otras necesidades", señaló entonces Valdés Mesa, en medio del malestar popular que había provocado el retraso, de varios meses, de la llegada de la cuota de arroz correspondiente al mes de diciembre de 2024 que, finalmente, en muchas provincias solo lograron consumir a mediados de febrero de este año.

La demora en la descarga de un buque por falta de capacidad de pago del Gobierno es algo cada vez más frecuente. En abril del pasado año, hasta once barcos rodearon la Isla durante varios días cargados de alimentos por ese motivo, como reconoció el viceministro primero de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, en el que fue el primer podcast de Miguel Díaz-Canel. La situación ha sido admitida en múltiples ocasiones por parte de las autoridades, que lo atribuyen a las consecuencias de las sanciones económicas de EE UU, y no solo afectan a los graneleros sino, con asiduidad, a la energía.

En septiembre de 2024, mientras los cubanos sufrían una de las mayores olas de apagones de ese año, cuatro petroleros esperaban en los puertos de la Isla el pago antes de ser descargados. Hace menos de un mes, se vivió una situación similar con el gas licuado de petróleo, que según dijo el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, ha estado sin suministrarse en Cuba 117 de los 150 días del año, transcurridos en el momento en que lo reveló.