Madrid/El Gobierno cubano ha hecho oficial el enorme problema macroeconómico que tienen sus cuentas y ha enmendado los presupuestos para 2026 a través de un Decreto-Ley en el que dispara el déficit fiscal previsto para este año en un 85%, además de elevar el endeudamiento a cifras escandalosas.

El texto modifica dos artículos de la ley de presupuestos publicada en diciembre pasado y eleva el límite máximo del déficit financiero desde los 74.500 millones de pesos cubanos proyectados inicialmente a 137.998 millones de CUP, lo que supone un agujero adicional de 63.498,1 millones de pesos respecto a las previsiones oficiales de diciembre de 2025. Si se convierten estos datos a dólares, de acuerdo con la tasa oficial de 1x24 la situación pasa de los 3.104,2 millones de dólares iniciales a 5.750 millones, mientras que si se aplican las tarifas informales, la cuenta va de 76,8 millones de dólares a 142,3 millones de dólares.

La magnitud del deterioro fiscal es aún más fuerte si se comparan esas cifras con el ejercicio anterior. En 2025 el Gobierno cerró el año con un déficit real de 67.642 millones de pesos –por debajo del techo de 88.538,9 millones que había planificado–, una dato que fue el único considerado como positivo por parte de los economistas independientes que, no obstante, alertaban de que no se trasladaba aún a otros ámbitos.

El desastre en las cuentas públicas arrastra a la deuda contraída durante el ejercicio fiscal. El límite máximo de endeudamiento pasa de los 123.772,3 millones de pesos estipulados originalmente a 187.270,3 millones de CUP, un incremento del 51,3% (casi 63.500 millones adicionales) que refleja la incapacidad del Estado para sostener el gasto corriente, las amortizaciones vencidas y las garantías soberanas sin recurrir a mayor emisión de deuda.

El principal problema de Cuba en lo que a emisión de bonos respecta es la imposibilidad de recurrir a los mercados internacionales. Desde 2013, solo los bancos estatales y las empresas públicas con liquidez compran estos títulos en pesos cubanos. Sin embargo, los niveles alcanzados este año ponen en jaque al sistema financiero nacional, que cada vez carece de mayor respaldo para los depósitos de la población. Esto contribuye, a su vez, a la agravación de la escasez y al aumento de la inflación.

En la exposición de motivos, firmada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Esteban Lazo Hernández, el Consejo de Estado justifica el descalabro financiero señalando "afectaciones en la generación y captación de los ingresos presupuestarios". La norma atribuye esta caída recaudatoria al recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos y, de manera específica, al impacto de las órdenes ejecutivas de la Administración de Trump para bloquear la importación de combustible.

El régimen anunció a finales del año pasado que el presupuesto se había diseñado teniendo en cuenta el denominado Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. El objetivo era reducir el déficit y contener el gasto público bajo principios de "racionalidad", pero las cuentas públicas quedan muy tocadas y el mencionado documento vuelve a ser papel mojado.