El dólar alcanza los 800 pesos cubanos en el mercado informal

La divisa estadounidense se ha encarecido más del 32% desde finales de junio, mientras el euro alcanza los 890 CUP en el mercado informal

Madrid/ El dólar alcanzó este jueves un nuevo récord de 800 pesos cubanos en el mercado informal, tras una subida de diez pesos, según la estimación de El Toque. La divisa llega a esa cifra después de haber retrocedido a 770 pesos la semana pasada y recuperar terreno durante los últimos días, en medio de las continuas oscilaciones del mercado cambiario.

En el mercado oficial, los bancos compran el dólar entre 693 y 695 pesos, mientras las casas de cambio (Cadeca) lo cotizan en 704 en el centro de las ciudades y en 690 en los aeropuertos y hoteles internacionales.

La historia de los últimos meses se repite. El pasado 23 de junio, el dólar tocó por primera vez los 700 pesos, pero apenas tres días después había retrocedido a 660. Aquel “efecto yoyo”, con fuertes subidas seguidas de caídas igualmente significativas, lo llevó hasta los 605 pesos al cierre del mes, 95 menos que en su máximo de junio.

El repunte fue casi inmediato. El 7 de julio, el dólar volvía a cotizarse en 680 pesos y, tras nuevas fluctuaciones, terminó ese mes en 675. Agosto transcurrió con movimientos más moderados y cerró en la misma cifra, una estabilidad que se rompió en septiembre.

A mediados del mes pasado, la moneda estadounidense recuperó los 700 pesos y terminó el día 30 en 750. Fueron 75 pesos de subida en un solo mes, equivalentes al 11,1% respecto del cierre de agosto. Octubre tampoco ha seguido una trayectoria recta: el dólar alcanzó los 785 el 4 de octubre, bajó a 780 pesos el día 5, volvió a caer hasta 770 el 7 y recuperó terreno hasta alcanzar 795 este miércoles, antes de llegar a la nueva marca.

El euro también subió este jueves, hasta los 890 pesos, cinco más que en la medición anterior

El euro también subió este jueves, hasta los 890 pesos, cinco más que en la medición anterior. La moneda libremente convertible (MLC) alcanzó los 535,86 pesos, tras un aumento de 14,14, según los datos divulgados por El Toque.

Desde el cierre de junio, el dólar se ha encarecido 195 pesos, lo que supone un aumento del 32,2% de su precio en pesos cubanos respecto de los 605 que marcaba entonces. Solo desde finales de agosto, el incremento es de 125 pesos.

Para quienes cambian dólares en efectivo en la Isla, el problema no termina en la cotización. Un habanero contó a 14ymedio que este miércoles acudió a una mipyme de su barrio para vender un billete de 100 dólares, pero rechazó la operación por la cantidad de efectivo que pretendían entregarle en pesos.

“Me quisieron dar todo en billetes de 100 y de 50”, relata. “Se molestaron muchísimo porque yo se los devolví y le dije que yo no lo quería, que no iba a cambiar más”. El hombre explica que el bulto de billetes la era tan voluminosa que “no me cabía en el bolso” y terminó buscando otro establecimiento, donde le pagaron con billetes de 1.000 pesos.

Otra residente de La Habana se sorprendió de la cantidad de personas que acuden a estas operaciones. “Yo lo que no sé es de dónde la gente saca tanto dólar”, comenta. En otra mipyme cercana a su casa, explicó que siempre hay dos colas distintas, una para comprar mercancías y otra para cambiar divisas. “A veces hay más gente para cambiar que para comprar”, aseguró, convencida de que las remesas enviadas desde el exterior siguen siendo un sostén esencial para muchas familias.

La compraventa de divisas también ha empezado a abrirse paso entre los negocios privados autorizados. En septiembre, la primera casa de cambio privada de Cuba, ADT 64, comenzó a operar en Santa Clara. Entonces compraba el dólar en 710 pesos y lo vendía en 730, por encima de la referencia informal de 700. Sin embargo, no ha quedado por debajo de las cotizaciones paralelas con la subida repentina de las divisas. A diferencia de las operaciones particulares, el establecimiento funcionaba con autorización del Banco Central de Cuba.