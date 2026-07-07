Los expertos predicen para julio otro mes con el dólar rondando los 700 pesos cubanos

Madrid/El valor del dólar en el mercado informal de divisas podría instalarse este julio en los 700 pesos cubanos, pero la incertidumbre es tan elevada que se puede esperar desde una bajada a los 620 hasta un salto que lo lleve a los 730 CUP. Es el análisis, muy abierto, del Observatorio de Monedas y Finanzas (OMFi), dirigido por el economista cubano Pavel Vidal, que repasa las enloquecidas últimas semanas del precio de la divisa estadounidense.

Junio fue, constata el documento, el mes más volátil del año, con una cotización del dólar que desde finales de mayo ascendía hasta que llegó a rozar los 700 pesos. “A diferencia de lo ocurrido con la marca de 600 CUP –que fue traspasada sin problemas–, la cercanía al valor redondo de 700 funcionó como zona de resistencia a partir de la cual se produjo una apreciación del peso cubano”, repasa el boletín, publicado este martes.

A finales de mes, el desplome del precio del dólar fue desconcertante y las conversaciones en los principales canales de intercambio giraban en torno a la influencia del anuncio de las 176 medidas para una reforma económica realizadas por el Gobierno cubano. Sin embargo, el OMFi coincide con una gran mayoría de la población, que consideraba ya entonces que esos eventuales cambios no tienen gran influencia en el mercado informal –ni formal– de la moneda.

“Las reformas internas anunciadas pueden mejorar incentivos, pero difícilmente producirán resultados suficientes si no se acompañan de algún tipo de negociación con Estados Unidos”

“Las reformas internas anunciadas pueden mejorar incentivos, pero difícilmente producirán resultados suficientes si no se acompañan de algún tipo de negociación con Estados Unidos”, insiste Vidal, que ya ha ofrecido anteriormente su punto de vista particular al respecto. Las conversaciones deberían relajar sanciones, abrir canales de financiamiento y entrada de petróleo, facilitar viajes, remesas e inversión del exilio y otras condiciones, para lo cual –puntualiza– es prácticamente obligado que haya movimientos políticos internos. “Es difícil valorar la profundidad, permanencia y compromiso real de los anuncios mientras no se observan cambios institucionales y políticos”, agrega.

Lo ocurrido, basado en el análisis de la OMFi, fue un incremento “significativo de la disposición a vender divisas”, de ahí la caída del precio del dólar en un momento breve que dio, rápidamente, paso al cambio de dinámica. Comenzando un efecto rebote que llega hasta hoy. Con una subida de cinco pesos en las últimas 24 horas, este 7 de julio el precio de la moneda estadounidense está en 680 CUP.

Pavel Vidal advierte a los privados de los riesgos de no hacer un análisis reflexivo de la situación, les pide que tengan calma y se planteen sus negocios a medio plazo para no cometer errores fatales en escenarios de tanta volatilidad. “Para la fijación de precios, la estimación de costos, la valoración de inventarios y la protección de márgenes comerciales es importante no sobrerreaccionar a cambios puntuales”, dice, “ sino mantener una visión financiera más amplia”. En las últimas semanas, los precios de los productos tampoco han sido en absoluto estables, movidos tanto por los cambios en el valor de las divisas como por la falta de refrigeración que amenaza constantemente con echar a perder cualquier refrigerado o congelado.

El OMFi echa mano del término estadístico Índice de Sentimiento del Mercado Informal, con el que mide la percepción, ánimo y expectativas de las personas que compran y venden divisas. Hasta el 23 de junio, cuando comenzó el derrumbe del peso, ese indicador estaba “claramente del lado bajista-vendedor”, mientras que ahora está en una evidente posición “alcista-compradora, lo cual confirma que la demanda de dólares ha vuelto a ganar peso frente a la oferta”.

A medio plazo, Vidal cree imposible hacer pronósticos cuando hay dos factores decisivos en la evolución. “El primero será la publicación de los decretos, regulaciones y leyes que deberán convertir los anuncios en reglas"

Teniendo en cuenta esta tendencia impuesta, proyecta el OMFi sus perspectivas, aunque advierte de lo imprevisible que es el momento actual. “En el escenario central y más probable, los modelos consideran que la zona de 700 CUP por 1 dólar puede seguir funcionando durante julio como un valor de resistencia, mientras que para el euro se ubicaría más cerca de los 800 CUP”, contempla, con posibles correcciones al aproximarse a ese número redondo que funciona como barrera psicológica. En los extremos, el euro tiene un rango de posibilidades tan amplio como el del dólar, abarcando desde 710 a 820 pesos, mientras la MLC entre 490 y 570 CUP durante julio.

A medio plazo, Vidal cree imposible hacer pronósticos cuando hay dos factores decisivos en la evolución. “El primero será la publicación de los decretos, regulaciones y leyes que deberán convertir los anuncios en reglas concretas de funcionamiento económico”, señala. El segundo, las conversaciones con Estados Unidos. “La combinación entre implementación interna y entorno externo determinará el impacto efectivo de las medidas y su reflejo en el mercado de divisas”.

En un mundo paralelo, las casas de cambio oficiales compran el dólar a solo 585 pesos y, además, no venden divisas. La subida con respecto a la fecha en que comenzó a usarse una tasa supuestamente más cercana a la realidad, 410 pesos en enero, es patente, pero con 100 CUP de diferencia con la venta informal es fácil entender por qué el régimen ha vuelto a fracasar.