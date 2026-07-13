La inflación subió casi un 3% en junio en el mercado oficial cubano, y un 10% en el informal

La desaceleración de la inflación el pasado año ha quedado muy atrás y ahora la subida es constante tanto en el mercado oficial como en el paralelo.

La prensa advierte de una "desbancarización de facto" y el aumento de las necesidades de efectivo por la subida constante de los precios

Madrid/La inflación se le está complicando al régimen cubano, no solo en el mercado informal, donde el economista estadounidense Steve Hanke ha detectado una subida de diez puntos en un mes –del 66% interanual que diagnosticó en junio al 76% hace solo seis días–, sino en el oficial. El pasado mes, el índice de precios al consumidor subió un 2,8%, el mayor aumento en lo que va de año después del récord del 2,6% de febrero.

El pasado año, el Gobierno pudo presumir en la sesión parlamentaria de julio de estar conteniendo este marcador, pero las cosas han cambiado. La inflación interanual ya se sitúa en casi cuatro puntos más que en junio de 2025 (un 18,3%) y la acumulada en el 12,24%, frente al 8,26% de hace un año.

No es que el dato oficial sea relevante para la población. Los ciudadanos ven cómo los precios evolucionan a una velocidad de vértigo –a veces, también a la baja, por las prisas de algunos comerciantes por deshacerse de productos frescos en medio de la falta de refrigeración– sin que la cifra de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei) les afecte.

Sin embargo, a nivel país el número es relevante. Como reseñaba el economista Pavel Vidal el pasado año con frecuencia, la evolución de ese porcentaje es importante porque “aunque no refleja la verdadera magnitud de la inflación ni del deterioro del poder adquisitivo de los salarios y las pensiones, puede aportar señales sobre la tendencia general de los niveles promedio de precios en la economía”. Además, en el contexto internacional, aporta información macroeconómica relevante para los mercados.

“Aunque no refleja la verdadera magnitud de la inflación ni del deterioro del poder adquisitivo de los salarios y las pensiones, puede aportar señales sobre la tendencia general de los niveles promedio de precios en la economía”

A pie de calle, como se ve en el informe de la Onei, es preocupante como algunas de las divisiones que más inciden en la vida diaria de la población aumentaron de precio. Es el caso de la alimentación, que creció un 4,2% en junio. Destacan entre los productos con mayores subidas el aceite (14,8%), el azúcar (11,5%) o la sal (10%), todos ellos básicos para cocinar. Las subidas del cerdo (más de un 6%), el ave (más de un 4%) y el jamón (más del 3%) también dejan claro que cada vez es más complejo consumir proteína de origen animal sin dejarse buenas cantidades de dinero en ello. El arroz, otro de los productos básicos de la dieta cubana, aparece también destacado por su subida, con más de un 2%.

Como siempre, las cifras del grupo de restaurantes y hoteles sirven para complementar esta categoría, ya que abarcan las comidas que se hacen fuera del hogar. El bloque completo sube más de un 3% este junio, pero además interanualmente el aumento es del 30%, el mayor de todos los sectores que mide la estadística oficial. Tanto la merienda, como el refresco, como el desayuno se encarecieron por encima del 3% y la cerveza, que se ha contabilizado en ese apartado subió más de un 7%.

Es un signo en consonancia con otro de los bloques que más se han encarecido. Tabaco y bebidas alcohólicas. En junio subieron más de un 6%, lo que más de toda la tabla, aunque en este caso, la interanual es mucho más contenida, con un 8%. Ambos productos, que además no son de primera necesidad, vivieron bajadas considerables el pasado año, pero ahora han vuelto a emerger en medio de la escasez galopante que vive todo en la Isla.

Muy preocupante es también la subida del bloque de Educación, uno de los presuntos logros de la Revolución, que cada vez sale más caro al bolsillo. Más de un 3% en junio, mes en el que acaba el curso, y un 21% si se compara con el mismo período de 2025. A estas alturas del año, el transporte ya es un 20% más caro, también, que en enero, trastocando el día a día de los cubanos, que cada vez relatan trayectos más cortos y precarios en vehículos abarrotados –cuando se encuentran– a precios más elevados. Solo en este mes, los taxis de todo tipo de trayectos se han encarecido más de un 8% y los camiones que realizan traslados interurbanos subieron por encima del 10%.

La publicación de las cifras de precios de junio coincide con la de una nota en Cubadebate sobre la dependencia del dinero en efectivo que tiene el país. “Todo este engranaje opera, además, bajo la presión constante del Índice de Precios al Consumidor. Con una variación mensual sostenida del 2,19% y una variación interanual del 13,42%, la inflación exige volúmenes de billetes cada vez más densos para adquirir la misma canasta de bienes”, dice el reportaje.

Los reporteros visitaron más de 20 establecimientos en Alamar y concluyeron que la economía cubana vive una “desbancarización de facto"

Los reporteros visitaron más de 20 establecimientos en Alamar y concluyeron que la economía cubana vive una “desbancarización de facto”, ya que los esfuerzos del Gobierno por promocionar el uso de canales de pago electrónico han fracasado. Los comerciantes se niegan, con excusas más o menos elaboradas, a ofrecer una vía digital como obliga la ley, pero el reportaje además cuenta con la versión de los privados, que alegan ser víctimas de un sistema disfuncional. Como los mayoristas exigen el pago en efectivo o en dólares para poder financiar las importaciones, ellos rechazan las transferencias en pesos cubanos.

El reportaje recuerda que hay limitaciones en la extracción de efectivo, a pesar de que la cantidad de billetes en circulación ha crecido, precisamente por la inflación. Entre 2020 y 2024, el efectivo en manos de la población se multiplicó casi por seis y concentra más del 72% de todo el dinero de la nación, pero su valor es ínfimo. Según el índice de valor del dinero que elabora el ya mencionado economista Steve Hanke “el peso cubano se clasifica como la quinta moneda peor del mundo. El peso se ha depreciado un 43% frente al dólar en el último año”, dijo el experto el pasado viernes en un mensaje en el que afirma que el socialismo y las sanciones han dejado la moneda nacional “en caída libre”.