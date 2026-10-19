Con las minas de níquel paralizadas, las exportaciones de Cuba caerán aún más que el PIB en 2026

El tabaco y sus manufacturas encabezaron en 2025 la lista de productos para exportar de Cuba, con 469,8 millones de dólares, el 38,1% del total.

La Cepal sigue dando malas noticias: además de una contracción del 10% del PIB, la Isla registrará este año una caída del 13% de sus ventas al exterior

Madrid/Dos meses después de que pronosticara una contracción del producto interno bruto (PIB) de un 10%, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) vuelve a emitir una nueva previsión desastrosa para Cuba este 2026, sobre todo comparándola con los países de la región. Según el informe publicado el pasado jueves sobre comercio internacional, mientras que las exportaciones de bienes crecerán en el continente un 20%, en la Isla caerán un 13%.

Las importaciones, por otra parte, también descenderán, en concreto un 10%. La Cepal destaca específicamente el caso de Cuba, mencionándolo junto a Jamaica –con una caída también del 10%– y Trinidad y Tobago –del 8%–, asociando este descenso a “factores específicos de cada economía, incluyendo limitaciones productivas internas, la evolución de los mercados energéticos y una menor disponibilidad exportable en algunos sectores”.

Durante el primer semestre del año, el valor de las exportaciones cubanas registró una caída interanual del 10%, la misma variación que en el período enero-junio de 2025. Cuba figura así entre los países de la región cuyas ventas de bienes al exterior disminuyeron en la primera mitad de 2026, en contraste con el crecimiento del 20% registrado en el conjunto de América Latina y el Caribe.

La evolución de las importaciones fue distinta. Entre enero y junio de 2026, su valor se redujo un 3%, después de haber aumentado un 13% en el mismo período del año anterior. Para el conjunto del año, la Cepal proyecta un descenso del 10%.

Para 2026, el organismo calcula que el precio de las exportaciones aumentará un 3%, pero que su volumen disminuirá un 16%

El desglose de las previsiones muestra que la contracción del comercio cubano no responde únicamente a la evolución de los precios. Para 2026, el organismo calcula que el precio de las exportaciones aumentará un 3%, pero que su volumen disminuirá un 16%. El resultado previsto es una reducción del 13% en su valor. En las importaciones, la caída proyectada del volumen, del 12%, se combina con un aumento del 2% en los precios, lo que arroja un descenso del 10% en el valor total.

Las estimaciones de la Cepal también muestran una reducción del valor del comercio de bienes cubanos en términos absolutos. Las exportaciones pasarían de 1.612 millones de dólares en 2025 a 1.404 millones en 2026, frente a los 1.733 millones registrados en 2024. En el caso de las importaciones, el organismo prevé que el valor disminuya de 3.343 millones de dólares en 2025 a 3.007 millones en 2026. En 2024, las compras de bienes al exterior habían alcanzado los 3.183 millones.

La comparación con Haití, el país más pobre de la región, es reveladora. En contraste con Cuba, registró un crecimiento interanual del 39% en el valor de sus exportaciones de bienes durante el primer semestre de 2026. Las importaciones haitianas también aumentaron, un 9%. Para el conjunto de 2026, la Cepal proyecta que las exportaciones haitianas alcancen los 1.099 millones de dólares, frente a los 987 millones de 2025, y que las importaciones suban a 4.892 millones, desde los 4.635 millones del año anterior.

El informe de la Cepal incluye a Cuba entre los países de la región con previsiones de retroceso exportador, en un año en el que el organismo espera que el comercio de bienes de América Latina y el Caribe se expanda.

Entre las mercancías concretas destacan los cigarros y cigarrillos, las bebidas alcohólicas, los productos semielaborados de níquel, el carbón vegetal, los minerales de metales preciosos, los crustáceos y la chatarra de aluminio

El documento no ofrece, sin embargo, una proyección desglosada por productos para las exportaciones e importaciones de Cuba, algo para lo que hay que recurrir a otras fuentes. Según publicó el pasado mayo la plataforma Tendata, el tabaco y sus manufacturas encabezaron en 2025 la lista, con 469,8 millones de dólares, el 38,1% del total. Le siguieron los minerales, escorias y cenizas, con 172,2 millones (14%), y las bebidas espirituosas, los licores y el vinagre, con 120,9 millones (9,8%). Las ventas de níquel alcanzaron los 87,9 millones de dólares, equivalentes al 7,1% de las exportaciones.

Por detrás figuran la madera y sus productos, con 59,7 millones de dólares; el pescado y los productos del mar, con 41,5 millones; las obras de arte, los objetos de colección y las antigüedades, con 40,6 millones; y el cobre, con 36,7 millones. Completan las diez primeras categorías el aluminio, con 19,4 millones, y los productos farmacéuticos, con 18,4 millones. Entre las mercancías concretas destacan los cigarros y cigarrillos, las bebidas alcohólicas, los productos semielaborados de níquel, el carbón vegetal, los minerales de metales preciosos, los crustáceos y la chatarra de aluminio.

La publicación de la Cepal sí señala a la Isla entre los países de la región que cuentan con recursos minerales considerados críticos para distintas actividades industriales, y la incluye entre los principales exportadores o productores de níquel y cobalto, así como entre los países vinculados a la producción de paladio y cromo. Los minerales se extraen principalmente de la explotación de Moa, en Holguín, que sin embargo se encuentra paralizada desde la salida de la canadiense Sherritt International, el pasado mayo.

Estos recursos tienen aplicaciones industriales diversas: el níquel se utiliza en baterías, acero inoxidable y aleaciones especiales; el cobalto, en baterías, superaleaciones y aplicaciones de defensa; el paladio, en catalizadores, electrónica e hidrógeno; y el cromo, en acero inoxidable y aleaciones.

La evolución del comercio exterior refleja, en cualquier caso, una tendencia descendente. Según la serie de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei) recogida en el Anuario Estadístico de Cuba de 2024, las exportaciones de mercancías pasaron de 2.170 millones de dólares en 2022 a 1.583 millones en 2023, una caída del 27%. En 2024 volvieron a bajar, hasta 1.474,4 millones, un 6,9% menos que el año anterior.

Los datos de Tendata también apuntan a una contracción en 2025. La plataforma calcula que las exportaciones cubanas sumaron unos 1.230 millones de dólares, frente a los 1.390 millones que atribuye a 2024, lo que supone un descenso del 11,5%.

La evolución por productos fue desigual. Entre 2024 y 2025, las exportaciones de obras de arte, objetos de colección y antigüedades aumentaron un 383,9%, mientras que las de bebidas espirituosas crecieron un 59% y las de cobre, un 49,5%. En cambio, las ventas de pescado disminuyeron un 26,5%. Los incrementos en algunas categorías no evitaron la caída del valor total de las exportaciones.

El documento de la Cepal recoge el aumento previsto para 2026 de los precios internacionales de tres de estos minerales: un 18,1% para el níquel, un 58,6% para el cobalto y un 17,8% para el paladio. En el caso del cromo, por el contrario, proyecta una caída del 6,9%.

El organismo empeoró en agosto su pronóstico para Cuba respecto al de abril, cuando calculaba una caída del PIB del 6,5%, y dejaba atrás la previsión de finales de 2025, que apuntaba a un crecimiento del 0,1%. El presente informe sobre comercio internacional –que marca un indicador distinto, pues aquel mide la evolución de la economía en su conjunto y este, el intercambio de mercancías con el exterior– completa el oscuro panorama.