La montaña rusa de la cotización del crudo

A pesar del precio de la gasolina, que incluso en países productores como EE UU ha alcanzado máximos históricos durante estos últimos meses, y que en Europa la relación con dos de sus principales suministradores de energía, Rusia y Argelia, se encuentra en una difícil encrucijada que hace bastante probable que este invierno la calefacción e incluso el funcionamiento de la industria sufra bastante para funcionar con normalidad, el precio del crudo ha experimentado caídas tan pronunciadas en su cotización como abruptos han sido los picos de su crecimiento, habiendo encontrado el petróleo WTI y el petróleo Brent los mínimos de los últimos seis meses precisamente este mes de agosto, dando un respiro a las carteras de unos conductores que se han enfrentado estos últimos meses no sólo al incremento del precio de los combustibles, sino también a una inflación generalizada.

¿Cuánto puede caer el precio del petróleo?

Los indicadores económicos no son buenos. Más que eso, algunos analistas creen haber detectado en los números el inicio de una recesión mundial incluso en las economías que mejor parecían haber superado la crisis del coronavirus como China, cuyo banco central se ha visto forzado a bajar los tipos de interés en parte por los muy malos datos del crecimiento del PIB en el segundo trimestre del 2022, que ha sido de tan sólo el 0,4 por ciento, muy lejos del crecimiento medio de las últimas décadas si se descuenta la anomalía de la pandemia, lo cual no es una buena noticia para el precio del crudo si se tiene en cuenta que una China económicamente débil no es capaz de absorber la cantidad de petróleo y otras materias primas relacionadas con la energía que una China con su economía a pleno rendimiento normalmente demandaría, lo que sumado a la crisis en EE UU y en Europa significa malas noticias para el mundo entero, incluidos aquellos países cuyo subsuelo está repleto de petróleo o gas natural.

Predecir el precio de los futuros del crudo es el objetivo de inversores (ya operen en ETFs como NYSEARCA, brókeres de trading como Easymarkets o inviertan en acciones de empresas como ARAMCO), empresarios, políticos e incluso ciudadanos, los cuales vinculan, como se ha visto a veces erróneamente, el precio del crudo al de la gasolina que necesitan para llenar el depósito, ya que en el precio final de la gasolina influyen otros aspectos como la inversión en las refinerías, por ejemplo, y a pesar de que conocer el futuro de la cotización de cualquier instrumento financiero es imposible, sí que se pueden analizar las predicciones de los expertos para intentar hacerse una idea aproximada de lo que está por venir.

Una de estas predicciones es la de Citigroup, que a principios del verano anticipó que el crudo podría terminar el año con una cotización de sesenta y cinco dólares si la recesión finalmente termina por materializarse, precisamente porque las economías más ricas del mundo, que son las que más energía consumen, dejarían de consumir tanto petróleo y gas natural. En claro contraste estaba la predicción de JPMorgan, que veía el precio del barril cerca de los cuatrocientos dólares, eso sí, para tal subida sería necesario que Rusia recortase su producción en cinco millones de barriles en respuesta a una hipotético tope de los precios del petróleo ruso por parte del G7, algo que viendo los precios actuales ya no parece necesario para los países que quieren castigar a Moscú por la invasión de Ucrania, ya que incluso los países que seguían comprando petróleo ruso a muy buen precio podrían tener que reducir su demanda del mismo a causa de la recesión.

Guerra, recesión y cambio climático como catalizadores de las renovables

En cualquier caso, y a pesar de lo necesario que es el petróleo en el mundo moderno, acontecimientos como la mala relación entre Rusia y la UE, la recesión mundial que parece a punto de comenzar y la preocupación por las imprevisibles consecuencias de un cambio climático excesivamente rápido por tener causas antropocéntricas podrían provocar el canto de cisne de una materia prima que ha movido el mundo durante más de un siglo y que ha levantado descomunales fortunas a la vez que ha provocado cataclísmicos conflictos, quizás en favor de unas energías, las renovables, que todavía no son capaces de suministrar más que una minúscula fracción de la energía necesaria por un país moderno, o puede que suponga la vuelta de la energía nuclear, ahora denostada pero que en un pasado no tan lejano prometía llevar a la humanidad a las estrellas y proporcionar energía barata y limpia (a excepción de los residuos) al mundo.