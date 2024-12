"No había combustible" en las gasolineras de La Habana y, sin embargo, había un carro repostando

Los choferes velan por que el combustible no se venda de manera irregular.

La Habana/Cuando se trata del trasiego de combustible en las gasolineras, los habaneros siempre están “con la guardia en alto”. La vigilancia es implacable y no permite que los trabajadores de Cupet, el monopolio estatal, hagan trampas y revendan por su cuenta lo poco que llega. Lo sabe bien Pedro Garce, gestor de colas en varios servicentros de La Habana, a cuyo teléfono llegó la foto de un carro que este fin de semana llenaba su tanque en 17 y L cuando, oficialmente, “no había combustible” desde el pasado jueves.

La denuncia, que el vigilante de esa gasolinera y de la de El Tángana prometió tratar con “transparencia”, tuvo efecto inmediato. “Tenemos existencia de combustible en estos momentos para 90 vehículos” en 17 y L, explicó en un audio compartido en el grupo de Telegram a través del cual organiza a más de 6.000 choferes de la capital.

Garce, que convocó a los conductores minutos después, aseguró que nunca había sido informado de que hubiese gasolina y que la irregularidad había sido comunicada “a las autoridades del Gobierno, del Partido y de Cimex” para que investigaran el caso. Para aliviar las tensiones entre los clientes, el gestor de colas también prometió la pronta resolución de los problemas que impedían la venta en El Tángana, cuyos lectores de tarjetas no estaban funcionando.

Tras la denuncia, también a esa gasolinera y a Los Paraguas, en Guanabacoa, llegó el combustible este domingo después de varios días de desabastecimiento.

“Pueden tener la completa y absoluta confianza de que aquí, en este equipo, no hay invento. Ninguno tiene carro, ni siquiera algunos tenemos motos. El único ánimo que nos acompaña es servirles y que en la adquisición de ese combustible pasen el menor trabajo posible”, aclaró Garce, que se quejó de que sus vacaciones han sido interrumpidas en más de una ocasión por los reclamos de los conductores. No obstante, no recriminó a los choferes, sino que los exhortó a seguir vigilando la gasolinera: “Esa es la actitud: denunciar”.

Que Cuba tiene la soga al cuello por la escasez de combustible es una realidad que se concreta en los apagones diarios y el alto déficit, además de en las constantes denuncias gubernamentales sobre la supuesta persecución energética de Estados Unidos. Para este domingo, la Unión Eléctrica pronostica un faltante de 1.070 megavatios (MW) en el horario pico, un 34,5% de la demanda, después de varios días con déficits que alcanzaron el 50% y más.

Las últimas donaciones llegadas a la Isla y destinadas a reparar el sistema eléctrico nacional (SEN) también demuestran que la rotura de las termoeléctricas no es la única razón para que el déficit no baje, desde hace semanas, de los 1.000 megavatios (MW).

Este domingo, por ejemplo, llegará de China un primer lote –se esperan otros– “de piezas y accesorios para los equipos de grupos electrógenos de Cuba”. La ayuda se suma a otras similares entregadas en los últimos meses por Rusia o Naciones Unidas, encaminadas a la recuperación del SEN tras sufrir tres apagones totales.

Pekín también entregará a la Isla, en los próximos siete meses, los componentes para montar parques de energía fotovoltaica, dijo Prensa Latina. “Recientemente Cuba y China realizaron el canje de firmas que formaliza un proyecto de inversión en energías renovables que prevé la instalación de siete parques fotovoltaicos de cinco megavatios cada uno, en seis provincias cubanas” que, según las autoridades cubanas, supondrían un ahorro de 18.000 toneladas de combustible equivalente a siete millones de dólares.

El ahorro es, en la práctica, insignificante, pero el Gobierno se ha lanzado en el último año a construir parques de paneles solares que puedan aliviar la necesidad de comprar petróleo y den un respiro a las mermadas arcas estatales. Los proyectos fotovoltaicos también son frecuentemente utilizados como propaganda para calmar los ánimos de la población y convencerla de que las fuentes renovables acabarán con los apagones.

Un artículo publicado este domingo en Cubadebate asegura que la Isla apuesta por “el desarrollo de fuentes renovables de energía, como la eólica, la fotovoltaica y el biogás”. Frente a la disponibilidad del SEN, que “alcanzó este 2024 sus niveles más bajos en los últimos cinco años” y la “imposibilidad de garantizar el combustible necesario”, la búsqueda de alternativas es casi desesperada.

El régimen ha hecho del suministro de petróleo un secreto de Estado para protegerse, según la prensa oficialista, de la persecución energética de Estados Unidos.

Este sábado Cubadebate publicó una nota del español José Manzaneda –periodista de Cubainformación, instrumento de la propaganda de La Habana en el extranjero– titulada Chantaje a México para hundir a Cuba entre apagones. En el texto, el autor no solo denuncia las “presiones desde el establishment político y mediático” de Washington contra el Gobierno mexicano, benefactor petrolero de la Isla, sino que acusaba a “la mafia de Miami” de estar detrás de esos ataques a los socios de La Habana.

Manzaneda incluso dedica un breve apartado a quienes considera “chivatos” y amenazas para la Isla. Jorge Piñón, un experto de la Universidad de Texas en temas petroleros y frecuentemente consultado por 14ymedio y otros diarios independientes, es el blanco de la diatriba.

“Piñón aporta datos detallados sobre el número de envíos de petróleo a Cuba, el emplazamiento de los puertos, las rutas o los nombres de navieras y buques utilizados, tanto desde México, como desde Venezuela, Rusia y otros países. Una labor de precisión que aprovecha, sin duda, el Departamento del Tesoro de EE UU para sortear el justificado secretismo de operaciones de Cuba y sus aliados e imponer sanciones a las compañías navieras”, advierte Manzaneda, que critica que el especialista no mantenga una posición “neutra” respecto a Cuba.

El militante reconoce que las operaciones petroleras de la Isla se mantienen lo más ocultas posible, pero no cede pese a las lagunas de su argumento: “El Gobierno de EE UU es el causante de la crisis energética de Cuba. Y esto es tan pero tan evidente que necesita de un ejército de chivatos y agentes colaboradores que justifiquen su política genocida”.