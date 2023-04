"No se me ocurriría poner mis dólares en un banco cubano"

Ninguna de las numerosas personas que hacían cola este miércoles en un banco de Centro Habana iba a depositar dólares, algo que puede hacerse desde este martes por disposición del Banco Central de Cuba. Al contrario, se mostraban suspicaces ante la nueva medida gubernamental, que da marcha atrás a una prohibición "temporal" dictada en 2021.

Cuando entró un joven de unos treinta años que pretendía ingresar 100 dólares, un anciano en la fila lo disuadió de hacerlo. "Cuando se deposita, se convierte automáticamente en MLC [moneda libremente convertible], y el cambio es uno a uno", decía el hombre, que contraponía a que en el mercado negro se paga mucho mejor la divisa estadounidense. "Un MLC es un dólar virtual, no compensa. En lo que a mí respecta, por lo menos, no se me ocurriría poner los dólares en un banco. Yo los cambio en la calle por pesos y con eso compro comida". Y bromeaba: "Al dólar lo tenían preso y ahora lo liberaron", antes de que el joven se convenciera y saliera de la sucursal.

Mientras tanto, en el Boulevard de San Rafael, parecen florecer los cambistas por la izquierda, algo que sí era común en los alrededores de las casas de cambio oficiales (Cadeca), como la cercana de la calle Neptuno. "No sé si esto es por la medida esa o qué, pero antes no estaban por aquí", asegura una vecina del lugar. "Están como desesperados por comprar dólares a los extranjeros".

Los expertos, por su parte, han criticado el enésimo bandazo monetario del Gobierno cubano y lo vinculan con el fracaso de la llamada Tarea Ordenamiento (la restricción de depositar dólares coincidió con los primeros meses de implementación de esa política). Así, Pedro Monreal: "Los componentes del 'ordenamiento' (unificación monetaria y cambiaria, macro-devaluación del peso, fin de subsidios, aumento de salarios y precios) terminaron potenciando los efectos de la pandemia y colocando al país en una 'estanflación' de la que no se avizora una salida, dice en un hilo de Twitter el economista cubano. Además, enumera: "Precios topados, dolarización parcial, tinglados importadores online, mercados cambiarios atrofiados, cuerpos de inspectores, y ahora la re-aceptación de USD [dólares] en los bancos, son acciones no solamente marginales sino que contradicen el modelo del 'ordenamiento'".

Varios economistas consultados por la agencia española EFE también han expresado sus dudas en el mismo sentido. Por ejemplo, Elías Amor, que se pregunta, dado que se ha vuelto al mismo punto que dos años atrás: "¿Qué sentido tenía la Tarea de Ordenamiento con los costes económicos y sociales que ha tenido?".

O el también cubano Mauricio de Miranda, profesor titular e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (Colombia), quien sentencia: "El ordenamiento ha fracasado totalmente. Mal concebido, mal diseñado y mal implementado".

Para él, en realidad, nunca hubo una "verdadera unificación" monetaria, y al respecto cita la apertura en 2019 de las tiendas MLC. "Es un problema gravísimo porque la población está ganando en una moneda (CUP) con la que no puede comprar todos los bienes que hay en el mercado. Eso desde el punto de vista social y político es inadmisible", recuerda.

Según aseguraron en su momento las autoridades de la Isla, la Tarea de Ordenamiento, en vigor desde enero de 2021, pretendía acabar con la doble moneda vigente hasta entonces (el peso cubano o CUP y el convertible o CUC, artificialmente paritario con el dólar).

Tanto la prohibición de los depósitos del billete verde como la reforma misma dieron un impulso al mercado informal de divisas. El cambio en la calle pasó de los 70 pesos por dólar, a mediados de 2021, a los 185 de este miércoles, lejos de la tasa oficial (para particulares) de 120 pesos por dólar.

