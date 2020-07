A pocas horas de los anuncios económicos, el dólar sigue subiendo

Pocas horas después de conocerse las medidas económicas que en la práctica suponen una dolarización de la economía, la divisa estadounidense ya ha aumentado su valor al menos un 15% en el mercado informal cubano. El gobernante confirmó este jueves el comienzo de la venta de alimentos en divisas y, tras sus palabras, la moneda estadounidense ha superado este viernes los 1,25 CUC.

En los sitios digitales vinculados al mercado negro los vendedores pujan por marcar varios puntos al alza de la moneda estadounidense. La mayoría de los clasificados de la última jornada ofertan dólares a precios superiores al 1,25 CUC, aunque algunos fuerzan el valor de la moneda a 1,37 e incluso 1,50 ante la expectativa que han creado los nuevos mercados.

"No solo es el valor del dólar, el que está subiendo ahora mismo más es el del dólar colocado ya en las tarjetas magnéticas que sirven para esas tiendas"

A mediados de esta semana el precio del dólar en el mercado negro había rozado los 1,15 CUC y se espera que siga subiendo en los próximos días, un alza incentivada también por el cierre de las fronteras y el debilitamiento de las monedas nacionales ante la incertidumbre económica de Cuba.

"No solo es el valor del dólar, el que está subiendo ahora mismo más es el del dólar colocado ya en las tarjetas magnéticas que sirven para esas tiendas", aclara a 14ymedio Maikol, un comerciante informal que se dedica a la venta de divisas. "A mucha gente no le da tiempo o no tiene interés en mandarse a hacer una tarjeta por lo que estamos ofreciendo el servicio de dinero ya colocado en la cuenta".

Este viernes, el costo de cada dólar "colocado en la tarjeta" para que sea usado por un tercer cliente asciende a 1,25 CUC. "Nosotros facilitamos todo, usted no tiene que hacer cola en el banco para depositar ni para solicitar tener una cuenta en divisas, basta que use esta tarjeta y nosotros lo acompañamos en la compra. No hay truco, usted sale con los productos y nosotros con los chavitos".

