La prohibición de pagar en efectivo perjudica las ventas de la estatal Frutas Selectas al sector turístico

La Habana/Frutas Selectas, la empresa cubana que provee alimentos al 80% del mercado turístico de Sancti Spíritus, es de las pocas que funcionan bien en la Isla. Ser el principal suministrador de enclaves como La Habana, Varadero o la Cayería Norte, además de la favorita para la exportación en el centro del país, también le reporta grandes beneficios. Pero un obstáculo se interpone entre la estatal y sus negocios: las políticas económicas fallidas del Gobierno. Según la prensa oficial, “la bancarización se ha vuelto un freno para Frutas Selectas”.

“El productor no quiere vendernos a nosotros que pagamos por transferencia bancaria, le venden al que le paga en efectivo, porque después se le dificulta la extracción para el pago a los jornaleros y otros gastos”, se quejó en una nota publicada por Escambray Rolando González, director comercial de la empresa.

“Muchas veces, delante de nosotros, le han vendido el producto al que lo paga directo; haciendo falta esa mercancía y teniendo demanda para el turismo no lo hemos podido adquirir por esa situación”, lamenta el directivo que, pese a las pérdidas significativas que supone la bancarización, se cuida de criticar abiertamente a sus ideólogos.

La empresa no solo comercializa frutas, sino que se encarga de surtir a los hoteles con granos, viandas, hortalizas y carnes

Contrario a su nombre, la empresa no solo comercializa frutas, sino que se encarga de surtir a los hoteles con granos, viandas, hortalizas y carnes que obtiene de los productores espirituanos y de otras provincias. La exportación de algunos de esos productos, como el carbón de marabú, también facilita que la estatal no termine en pérdidas, como muchas de las empresas de la Agricultura que sufren la crisis de materias primas, combustible y mano de obra.

Frutas Selectas ha debido “satisfacer buena parte de ese mercado (turístico) con productos agropecuarios que pueden garantizarse en tierras de la provincia”, un proyecto para sustituir importaciones que planea “desde hace años” y solo ahora se ha visto en la necesidad de poner en marcha. Pero las “intermitencias en los productos agrícolas a tenor de las limitaciones” del país siguen lastrando su desempeño.

También “hay determinados renglones que los hoteles tienen que buscar con otros proveedores, como vegetales de hojas y tomate, porque no siempre está la producción o los productores ponen precios altos que se les hace difícil pagar a la empresa y al cliente”, reconoce la directiva de Frutas Selectas.

Ya en 2023 la estatal daba señales de su debacle y un artículo publicado en 14ymedio desvelaba los retrasos en los pagos que tenían con sus proveedores. En esa ocasión se culpó a Cubaexport de los impagos, pero las industrias que negocian directamente con los guajiros, como Frutas Selectas, son las que terminan perdiendo credibilidad y clientes.

Ahora la empresa incluso enfrenta dificultades con su almacenamiento refrigerado, que actualmente es insuficiente

Ahora la empresa incluso enfrenta dificultades con su almacenamiento refrigerado, que actualmente es insuficiente, a pesar de que se dedicó una inversión a ampliar la capacidad. “A nivel de la UEB (Unidad Empresarial de Base) se han hecho inversiones y contamos con una capacidad de frío en función principalmente de conservar productos para el trasiego diario con el cliente; pero tenemos una situación difícil para almacenar a más largo plazo otros alimentos como granos, papa, cebolla, zanahoria, col y remolacha; no contamos en la provincia con esa posibilidad de guardar en mayores cantidades”, detalla González.

El no tener alimentos refrigerados a largo plazo significa, por tanto, que Frutas Selectas no cuenta con una oferta regular para el turismo. “Hoy esos surtidos no los tenemos porque no tuvimos dónde guardarlos, eso se traduce en perder mercados y no satisfacer el cliente principal de la empresa”, lamenta el directivo.