El secreto bien guardado del éxito de la empresa estatal La Cuba en Ciego de Ávila

La Habana/En un país donde ir al agro es una ruleta rusa con más emociones que alimentos, y donde la pizarra de precios muchas veces está en blanco, ha aparecido un fenómeno inexplicable para la lógica cubana: un mercado agrícola estatal que abastece con estabilidad, vende sin intermediarios y ofrece precios razonables. Así al menos califica la prensa oficial al mercado de La Cuba, en Ciego de Ávila, una de las contadas empresas agropecuarias del país que todavía producen alimentos.

Que la sede del 26 de Julio le fuera concedida a esa provincia le vino de maravillas a La Cuba, una privilegiada entre tantos “polos productivos” en ruinas. Machacada también por la crisis, la empresa lleva un año intentando levantar cabeza y las atenciones del Gobierno en los últimos meses la han ayudado en su objetivo.

Lo único que debió hacer el colectivo fue declarar que querían romper su récord de siembra de plátano antes del 26 de julio con 2.800 hectáreas de su cultivo líder sembradas y, “para el cumpleaños del Comandante”, el 13 de agosto, cerrar con 3.000. Doce meses atrás, se conformaban con 300.

El negocio ha sido redondo. La Cuba produce, se diversifica –también tiene cultivos de maíz, yuca, frijol, malanga, tomate, ajonjolí, girasol, boniato, pepino y melón– y ha logrado llenar su plantilla con 1.570 trabajadores, más del doble de los apenas 600 que tenía hace un año. A cambio, el Estado tiene una empresa exitosa de la que presumir.

Mientras el país entero lidia con agros vacíos y precios que compiten con los de Nueva York, La Cuba incluso abrió un mercado –pensado también para celebrar el 26 de Julio– en el que prometían, además de alimentos, cero revendedores, cero misterio y precios módicos. Tras la apertura y la publicación de una foto de la tablilla con sus precios, el público no tardó en reaccionar y se llegó a pensar que se trataba, según Cubadebate, de un “montaje” o una “falta de respeto”.

La empresa asegura que su buena producción le permite mantener bajos los precios. / Cubadebate

“Parece fake news pero no lo es. Es La Cuba, la excepción que confirma la regla hasta que se haga regla y no excepción”, corrigió el oficialista, consciente de que La Cuba es una rara avis.

Hace un mes, en una emisión del programa Mesa Redonda dedicado enteramente a la empresa, su director, Ariel Nieves Concepción, se congratulaba de muchos otros logros: 1.000 cajas diarias de plátano, un ciclo productivo cerrado, y una diversificación que permite abastecer no solo al nuevo mercado sino también cumplir con los compromisos estatales.

También se ha mejorado el salario de los trabajadores “los que están directamente vinculados a la producción ganan entre 20.000 y 30.000 pesos [mensuales], lo que les permite adquirir productos con mayor facilidad. Además, cuando lleguen las cosechas fuertes, los ingresos serán aún mejores”, aseguraba.

Los resultados, no obstante, no han venido sin esfuerzos. En su situación actual, con la crisis resonando en cada rubro de la economía, el Estado está lejos de poder garantizarle a La Cuba los recursos para mantener su producción. Es el caso de los fertilizantes y el combustible, dos insumos esenciales y que no se ven en el país.

La empresa ha debido hacer de tripas corazón y buscar sus propios métodos para evitar las plagas. “Las aplicaciones de productos biológicos en la empresa dejaron de ser una alternativa por la carencia de químicos, para convertirse en una estrategia empresarial”, explicó en la Mesa Redonda un especialista que agregó que incluso se ha logrado aumentar la producción gracias a los plaguicidas orgánicos.

En cuanto al petróleo, que depende exclusivamente de la asignación estatal, la historia es distinta y a los directivos de la empresa no les ha quedado otra que resignarse. “Siempre está todo el mundo volcado para que la tarea salga, pero sin combustible hay que priorizar mucho”, aseguró uno de ellos.

El desbroce de tierras cubiertas de marabú y maleza ha sido otra tarea titánica para La Cuba, que apenas contaba con suficientes trabajadores meses atrás. Algunas zonas, llegaron a reconocer los dirigentes en Televisión Cubana, llevaban hasta 10 y 15 años sin sembrarse.

También se debió lidiar con la carencia en la que vivían muchos de los obreros, a los que la empresa ha comenzado a construirles viviendas. “El techo es fundamental. No es fácil que usted llegue de su trabajo y no tenga dónde descansar”, dijo uno de los entrevistados. “Nos hemos proyectado también en función de construir viviendas para los trabajadores, vender techos a precios módicos y crear placitas internas en las comunidades”.

Tanto el Estado como los directivos de La Cuba saben que el caso de la empresa es una excepción materializada, además de por su posición privilegiada y sus tierras fértiles, por una atención inusual por parte del Gobierno. Ninguna otra empresa podría, como hace la avileña, mantenerse a flote pagando salarios de miles de pesos mientras vende sus plátanos a 24 pesos la libra. Queda claro que las autoridades no dicen la verdad y que el "éxito" de esa empresa estatal se debe probablemente a unos subsidios ocultos.

Sin embargo, las autoridades han preferido defender que es la buena gestión de la empresa la que hace maravillas. En su opinión, La Cuba debe enseñar una lección al resto del sector agrícola, para el que pasar “de la producción a la comercialización” sin que se evapore la comida en el intento parece una misión imposible.