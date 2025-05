El sector privado, clave para el regreso del huevo a la canasta básica en Cuba

La Habana/En la última década, la debacle de la producción de huevos en Ciego de Ávila, en palabras de la propia prensa oficialista, ha sido “brutal”. De lograr un máximo de 120 millones de unidades en 2016, la provincia apenas alcanza los 16 millones actualmente, cinco menos de los que necesita para cubrir la demanda local. Las desastrosas cifras fueron expuestas por las autoridades el pasado miércoles a Miguel Díaz-Canel, que vaticinó que “llegará el momento en que podamos ofertarlos nuevamente por la canasta”.

La esperanza del mandatario parece estar puesta en una nueva modalidad de negocio de una empresa avícola de la provincia que recurrió a los privados después de estar parada ocho meses por falta de pienso. El trato, explica Invasor, consiste en que la parte privada cría las gallinas y garantiza la producción, de la que entrega el 36% a la empresa estatal. El pienso lo obtiene de Tabacuba, a la que paga por el alimento en carnes, huevos o moneda libremente convertible (MLC).

El medio no explica por qué Tabacuba no entregaba pienso a la empresa avícola a cambio del mismo pago, sin necesidad de que mediara el productor privado, pero la respuesta parece estar en la falta crónica de recursos y dinero de las instituciones estatales. Con los particulares, Tabacuba tiene mayores posibilidades de tener los pagos en tiempo y no tener que lidiar con deudas.

“Podremos superar todo el decrecimiento que hemos sufrido en la producción de huevos, que es una importante proteína para la población; mediante estos encadenamientos con el sector no estatal”, celebró Díaz-Canel.

Consciente de los precios inalcanzables de los huevos en la Isla, y de que son más fáciles de encontrar en una mipyme o un mercado en dólares que en una bodega, el mandatario dio incluso más importancia al éxito de la empresa: “Llegó un momento en que no teníamos huevos, ahora una parte se vende en divisas, otra en moneda nacional, pero al final, baja el precio, y en la misma medida en que este sistema siga avanzando va a seguir creciendo la producción y las ventas”.

Aparentemente, con el “encadenamiento” a la empresa avícola no le va nada mal. Sus utilidades sobrepasan los 3 millones de pesos y ha logrado entregar a sus 24 trabajadores beneficios que han aumentado sus salarios a entre 14.000 y 23.000 pesos. Sin embargo, un cartón de 30 huevos en la vecina provincia de Sancti Spíritus ronda los 2.100 –según el registro de mercados de 14ymedio–, entre el 9% y el 15% de esos salarios.

A finales de 2024, el Ministerio de Agricultura reveló la catastrófica bajada de la población de gallinas ponedoras de 8 millones a 3 millones en cuatro años. Y la producción de huevo, mermada por la falta de pienso, había decaído de 5 millones de unidades diarias a unas escasas 1.200.000.

Cuba ha empezado a depender cada vez más de la importación para intentar –pues no lo acaba de lograr– lidiar con la demanda de huevos. Aunque se conoce que tanto Colombia como República Dominicana han exportado el producto a la Isla, en los mercados en divisas y en el informal aparecen también otros cartones de importación provenientes de otros “países hermanos”, como México.

También queda la interrogante de si a todas las empresas avícolas de Ciego de Ávila les va tan bien como a la visitada por Díaz-Canel, que criticó a los productores que se quedan “con la boquita abierta” esperando por la ayuda del Estado.

El mandatario, que parece haber notado que los problemas se “resuelven” con su presencia –al menos mientras dura la visita gubernamental–, animó a las autoridades a vigilar más de cerca las producciones agrícolas y a desplazarse hasta los municipios para comprobar que se esté haciendo un buen trabajo. Y prometió: “Nos vemos dentro de un mes”.