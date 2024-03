Para los vegueros de Sancti Spíritus sembrar tabaco ya no es un negocio rentable

Contrario a la modalidad sol en palo, la producción de tabaco tapado no corre riesgo

La Habana/La actual campaña de siembra de tabaco en Sancti Spíritus, el segundo territorio de mayor producción en el país, apenas se cumplió al 49%. Según la prensa oficial, que no pudo disimular el desencanto con las cifras, las principales causas de la debacle son la falta de combustible para llevar a cabo la siembra y “que muchos productores no plantaron porque no resulta rentable el cultivo”.

Isidro Hernández Toledo, director agrícola de la empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco en Sancti Spíritus, explicó al medio local Escambray que hasta febrero solo se plantaron 776 hectáreas de tabaco de un plan de 1.600. La modalidad de tabaco tapado no corre riesgos, ya que lograron sembrarse 290 hectáreas –30 más de las previstas–, pero de tabaco sol en palo, la forma más extendida de cultivo en el territorio, apenas se lograron 486 hectáreas de las 1.340 planificadas.

“Eso derivó en que un alto número de productores no sembraran tabaco”, esgrimió Hernández Toledo, que lamenta que el pobre desempeño durante la etapa de siembra tendrá sus consecuencias más tarde, durante la recogida del tabaco al cierre de la campaña.

"Este recorte de la siembra no ocurre ahora, sino que tiene su antesala en la contienda anterior y en la misma modalidad sol en palo por los mismos motivos"

Según Escambray, que aprovecha la afirmación del directivo para poner la mira en los guajiros, “este recorte de la siembra no ocurre ahora, sino que tiene su antesala en la contienda anterior y en la misma modalidad sol en palo por los mismos motivos”. Pese a la falta de algunos insumos, añade, hay momentos de la campaña que se priorizan, como la fase de capadura, para la que los vegueros cuentan con “fertilizantes, plaguicidas y otros recursos necesarios en la atención a esa segunda fase de la vega”.

“Obtener capadura resulta un camino esencial para elevar el rendimiento agrícola”, continúa Hernández, aunque tanto el directivo como el medio reconocen que eso no ha logrado incentivar a los campesinos, lo que se traduce en una caída preocupante de la producción.

En octubre de 2023, cuando el sector tabacalero espirituano ya preveía el mayor fiasco de su historia en la siembra, el gobierno local intentó estimular a los vegueros ofreciendo una bonificación con la que podrían recuperar el 50% de sus gastos en fertilizantes y pesticidas si lograban producir más de 1,4 toneladas por hectárea.

También se incrementó el pago por tonelada de tabaco a 15.000 pesos, o 690 por quintal, además de reducir la ganancia que recibe el Estado por los insumos agrícolas que vende a los productores de un 12% a un 2%. Las medidas, sin embargo, no lograron sacar ese año a Sancti Spíritus de la crisis ni convertir la siembra de tabaco en un negocio “rentable”, pese a que cada año la industria inyecta sumas millonarias a las arcas estatales.

Por el momento, los vegueros se conforman con alcanzar las 375 toneladas de tabaco tapado planificadas para esta campaña

“Muchos productores no vieron eso como algo estimulante y dejaron de sembrar; todavía no ha comenzado el proceso de contratación de la siguiente campaña porque se está a la espera de un incremento económico para ese cultivo, que será informado y esperamos que se vuelva a recuperar la producción tabacalera en la provincia, específicamente esa modalidad (sol en palo)”, dijo Hernández.

Por el momento, los vegueros se conforman con alcanzar las 375 toneladas de tabaco tapado planificadas para esta campaña, una meta que consideran con “reales posibilidades” de cumplirse. Asimismo, la provincia ha logrado recolectar 621.000 cujes de tabaco, el 80% de lo previsto en la etapa.

Pese a la debacle de la industria tabacalera, que cada año reporta producciones más mermadas y de peor calidad que siguen atribuyendo al paso del huracán Ian en 2022, tanto el régimen como su contraparte española que mandan en la industria encuentran maneras de seguir obteniendo beneficios cada vez más altos. A inicios de marzo, el Festival del Habano, celebrado anualmente en la capital de la Isla, recaudó 19,3 millones de dólares solo en la venta de ocho humidores –hasta el año pasado se vendían tradicionalmente seis–, una cifra récord que el Gobierno asegura invertir en la Salud Pública.