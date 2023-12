El tomate (13,4%) pisa los talones al frijol (15,4%) en la inflación de noviembre en Cuba

Algunos mercados de La Habana han empezado a reflejar precios más moderados en los tomates, pero noviembre ha dejado precios de locura en esa fruta, cuya producción se encuentra en caída libre en los últimos años. Este mismo marzo, los datos procedentes de Ciego de Ávila revelaban una brusca reducción de la cosecha, que pasó de 21,8 toneladas por hectárea en 2010 a 4,1 en 2022. Hasta este año, no obstante, aún podían encontrarse precios relativamente populares. La libra de tomates estaba en torno a los 80 pesos las Navidades pasadas, mientras que hace pocos días rozaba los 400 en algunos agros, y de muy poca calidad.

No extrañará a nadie, por tanto, que el producto se meta en el grupo de alimentos que más aumentó su precio este noviembre, según los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado este lunes por la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei). De acuerdo con sus cifras, el tomate aumentó un 13,4% su precio con respecto al mes anterior, aunque el frijol colorado vuelve a situarse a la cabeza de las subidas (15,2%) y deja el tercer hueco del podio a la variedad negra (10,2%). La escalada de ambos granos parece no detenerse nunca, después de cuatro meses de subidas no menores, que en octubre llegaron a ser del 16% y 13%, respectivamente.

Tampoco se baja de los puestos de cabecera el azúcar refinado, que después de aumentar su precio el mes anterior un 11,4%, vuelve a subir un 9,93%

Tampoco se baja de los puestos de cabecera el azúcar refinado, que después de aumentar su precio el mes anterior un 11,4%, vuelve a subir un 9,93%, en la enésima confirmación del antaño producto estrella de Cuba. A muy pocos pasos (9,92%), cierra la lista de bienes con mayor variación mensual en positivo el pimiento. Destacan también en este bloque subidas como las del arroz (4,11%), las aves (5,33%), los huevos de gallina (2,41%) y la carne de cerdo (1,18%).

La otra cara de la moneda la forman los productos cuyo precio descendió, todos ellos –a excepción del pan largo duro (-0,88%)– importados, salchichas, detergente, espaguetis y sardinas en conserva, todas con bajadas inferiores al 1%.

A pesar de que los alimentos citados parecieron subir menos en octubre, la división en su conjunto aumentó sus precios, y sustancialmente más que el mes anterior, cuando lo hicieron un 1,17%, mientras que en este se sitúan en el 2,44%. La variación anual, cuando queda un mes para terminar el año, se queda en el 29% y la interanual en el 37%, una inflación en la alimentación muy elevada, que ya se suma a la de hace un año.

En términos generales, el IPC creció un 2,29% en noviembre, un 27% en lo que va de año y un 31,78% comparada con el mismo mes de 2022. Esto supone una desaceleración de la inflación, que en 2022 alcanzó cotas desorbitadas, llegando al 39,7% interanual en noviembre, un 63% solo en alimentación.

Se sigue consolidando una tendencia que ya empezó a verse en los últimos meses y es la subida de precios de la división de bebidas alcohólicas y tabacos, que ha pasado de tener datos negativos a ser la que más aumenta. En noviembre subió un 3,5%, la que más, aunque el balance anual sigue dejando un -19,4%, debido a los fuertes descensos que el tabaco fuerte acumuló a inicios de año.

Entre los grupos que se mantienen a la cabeza de las subidas sigue sin ser novedad el de los restaurantes y hoteles, donde la comida se llevó la palma, con un 4%, seguida del refresco (3,81%), el desayuno (3,44%), la merienda (3,33%) y alimentos preparados para llevar (2%). Esta división, también fundamental para la seguridad alimentaria, se alza con el dudoso honor de ser la que más aumentó sus precios con respecto al año anterior, un 49%, lo que significa que los cubanos pagan el doble que hace un año por comer fuera del hogar.

Entre las grandes protagonistas del alza de los precios vuelve a estar también otro servicio básico, el de transporte, cuyos precios no hacen más que aumentar a pesar de que las autoridades insisten en controlar los precios y afirman tener constantes pérdidas por no querer cobrar más a los ciudadanos. Subió, mucho, el conocido como "otro tipo de transporte interurbano", un 8,38% respecto al mes anterior. Tampoco se quedaron atrás el taxi interurbano (6,8%), el transporte urbano en moto (5%) y el taxi (4,63%), cerrando la lista el transporte urbano en diversos medios, con un 1,88%. Para los ciudadanos, ya es un 37% más caro que en noviembre del pasado año transportarse.

Por último, quedan los sectores con variaciones menores o nulas, este mes son bienes y servicios, 1,76%; educación, 1,75%; servicios de la vivienda, 1,56%; muebles y artículos del hogar, 1,07%; recreación y cultura, 0,55%; prendas de vestir, 0,4% y comunicaciones, 0,04%, mientras que baja ínfimamente salud, con un -0,55% respecto a octubre.

"Una inflación oficial anual de aproximadamente 30% es una inflación muy alta que continúa reduciendo sistemáticamente el ya muy deprimido poder de compra"

Los datos han sido valorados este martes por el economista cubano Pedro Monreal, que pide precaución a la hora de hacer consideraciones. "La desaceleración interanual es una tendencia observada desde junio de 2023 que indica que la inflación acumulada al final de 2023 sería menor que la de 2022, con un nivel probablemente cercano a 30%", repasa. A su juicio, "la inflación real en Cuba es mayor que la oficial, que no incluye el crecimiento de precios en el mercado informal. Una inflación oficial anual de aproximadamente 30% es una inflación muy alta que continúa reduciendo sistemáticamente el ya muy deprimido poder de compra".

El experto considera que "cualquier declaración triunfalista respecto al efecto de políticas económicas en la reducción de la tasa oficial de inflación debe ser contrastada con dos cuestiones: una inflación de 2 dígitos sigue siendo un desastre y la cuestión de dónde se concentra el costo del ajuste", ya que, insiste, la reducción de salarios y pensiones –y con ello la capacidad de compra de los cubanos– está resultando clave.

