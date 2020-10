La tarea del ordenamiento o el acta de defunción del CUC

La expectación era creciente este jueves en la Isla después de que se anunciara la comparecencia televisiva del presidente y el primer ministro para tratar "importantes temas de la actualidad". Tanto, que muchos especulaban con el anuncio del fin de la doble moneda.

Que algo había de eso se puede interpretar en las palabras de Díaz-Canel, que advirtió que "en próximos días, se dará la información completa de este complejo proceso de alcance estratégico", en referencia a la muerte del CUC. O, como lo ha llamado el oficialismo, "la tarea del ordenamiento".

Como tantas cosas en la Isla, el CUC está teniendo una lenta agonía. En 2008, cuando Raúl Castro asumió el máximo liderazgo del país, dijo que habría que "eliminar la doble moneda", aunque "poco a poco, en cuatro o cinco años". Volvió a repetirlo en 2013, cuando anunció una hoja de ruta para la unificación sin marcar el día en que se haría efectiva la medida. porque "constituye uno de los obstáculos más importantes para el progreso de la nación".

Sin prisa pero sin pausa, el general dejó el poder, al menos de manera oficial, y doce años después del primer anuncio, su sucesor habla de los próximos días y pide que no se dé crédito a "las bolas" y "las falsas noticias", en referencia a los medios independientes e internacionales que esperan de forma inminente el acta de defunción del peso convertible.

En el último año, con el empeoramiento de las finanzas cubanas y la llegada de la pandemia, las autoridades han modificado numerosas normas relacionadas con la economía, desde la eliminación del gravamen del 10% sobre el dólar a la venta de productos de primera necesidad en divisas, entre otras. Además, estas semanas la prensa ha dedicado progresivamente más espacio a la unificación monetaria, alimentando los rumores y las expectativas en una población temerosa sobre el impacto que tendrá en sus vidas una decisión tan importante.

"La envergadura de esta tarea es grande, es un trabajo integral, conceptualmente profundo y abarcador que ha llevado años de estudio, y que tiene en cuenta múltiples interrelaciones en la economía", dijo Díaz-Canel anoche, añadiendo que ahora mismo están recibiendo capacitación todas las personas involucradas en el proceso y en "crear condiciones en todos los ámbitos".

El economista afincado en España Elías Amor ha reaccionado con estupefacción a estas palabras. "¿Es que acaso ya no están cualificados? Tiempo han tenido de sobra porque los primeros anuncios de unificación se produjeron en 2011. ¿Qué han estado haciendo desde entonces?"

El experto se muestra sorprendido con que el presidente llegase a criticar que se filtrara información "de una persona que estaba participando en una actividad de capacitación para la implementación" porque solo mostraba resultados parciales. "Que el presidente tenga que descalificar fake news da una idea de la grave situación que afronta", añade.

Díaz-Canel dijo, en lo que parecía el momento más interesante de la noche, que la unificación monetaria favorece que el sector privado y estatal se complementen, haciendo posible un incremento de los salarios, de las pensiones y prestaciones de la seguridad social y su poder adquisitivo. Y hasta aquí llegó todo lo que el mandatario parecía dispuesto a contar del tema que más importa a la población en los últimos diez años.

Todo lo demás fue la retórica habitual. La unificación no será una solución mágica, nadie quedará desamparado, el Gobierno tiene previsto el apoyo a los vulnerables y la libreta se mantendrá. O no. Porque a continuación añadió "después, sí tenemos que ir evolucionando, ya cuando nuestros mercados tengan otra situación y avancen otras relaciones económicas financieras en el país, para ir suprimiendo la libreta".

Díaz-Canel avanzó que la próxima semana estarán en la Mesa Redonda Alejandro Gil, ministro de Economía y otros funcionarios para dar más detalles y anunció que Marino Murillo está a cargo de la "tarea ordenamiento" como jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo.

El economista cubano Pedro Monreal interpreta, en lo poco que se pudo entrever en la Mesa Redonda de ayer jueves, que el Gobierno se ha enfrentado al clásico dilema de las economías centralmente planificadas, hacer primero una reforma de precios o de la empresa estatal, y ha optado por la primera opción.

"Se apuesta a utilizar una modificación de precios relativos (combinando devaluación, fin de subsidios, y aumento de salarios, pensiones y precios) para 'ajustar' la economía. Parecería que se posterga, en lo inmediato, una reforma integral, porque habría que ajustar primero para luego poder desregular precios, que sería el componente clave de una transición desde el control administrativo hacia una regulación descentralizada mediante el mercado".

El experto apunta que no están claros, en definitiva, dos aspectos muy relevantes, como son la reforma profunda de la empresa estatal y el establecimiento de un sector privado y cooperativo que facilite la reforma del público.

"Se olvidan de lo más importante, el marco jurídico de derechos de propiedad, la acumulación de riqueza, la generación y el reparto de beneficios. Eso es esencial para cualquier 'ordenamiento'. Nadie trabaja gratis", argumenta Amor.

Muchas incertidumbres seguirán, como mínimo en estas semanas, para muchos cubanos que ayer se sentían más esperanzados. "Desde que vi el anuncio de la Mesa Redonda pensé... ahora sí van a anunciar la fecha del fin de la doble moneda. Es insoportable lo que hemos vivido en los últimos meses. En las bodegas no aceptan el CUC de ninguna manera, tampoco en las farmacias, para colmo no encuentras una casa de cambio abierta casi nunca y si vas a un banco es mucha la cola que tienes que hacer", decía a 14ymedio Rocío Puig, una vendedora ambulante de dulces caseros. Sus expectativas no se vieron satisfechas y confiesa que se quedó mirando bien atenta hasta el último minuto del programa.

"Hasta hoy ha sido necesario dar 25 pesos por un CUC, una puñalada al bolsillo porque los salarios no alcanzan para mantener eso. Estamos viendo cómo los precios de los productos suben por día y los salarios siguen igualitos", lamentaba.

"En Cuba, bajo el mismo régimen político actual, se desarrolló el primer 'corralito' financiero de América Latina, ejecutado por el Che Guevara", escribe Elías Amor. "Y nada indica que no se vuelva a producir otra confiscación de depósitos bancarios en Cuba. Hacen bien los cubanos en desconfiar de su Gobierno y los bancos".

Mientras, Díaz-Canel pedía un milagro a gran parte de una población cansada de esperar. "Le pedimos a la población atención en los próximos días. Contamos con la confianza mayoritaria de nuestro pueblo y con la unidad bajo la dirección del Partido para alcanzar el éxito en este proceso complejo de alcance estratégico", concluyó.

