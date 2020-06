El turismo despierta en toda la Isla menos en la capital

El 1 de julio solo abrirán algunos hoteles de tres estrellas y en ningún caso podrán reservarlos todavía habitantes de La Habana. Así va poniéndose en marcha el turismo en la Isla después de tres meses paralizado por la epidemia de covid-19.

Con la entrada de las provincias en la primera fase de la desescalada, algunas empresas turísticas han comenzado a poner en venta sus servicios. Eso sí, si se es de la capital, donde aún no se inicia la reapertura, no se podrá ni siquiera hacer una reservación.

Por ejemplo, Gaviota, del consorcio militar Gaesa, ya inició sus ofertas de paquetes para el turismo nacional en algunos hoteles, en su mayoría de tres estrellas. Las instalaciones de mejor rango solo están disponible para los extranjeros.

"Hoy leí que ya abrieron Varadero y que ya se puede reservar en algunos hoteles, pero si eres de La Habana todavía no clasificas. Llamé a dos burós de Cubanacán y en ambos me dijeron lo mismo: que si era de La Habana todavía no podía hacer la reserva", contó vía Messenger a 14ymedio Lidia Domínguez, residente en el municipio de Playa.

"Para la apertura del turismo al mercado interno, ciudadanos cubanos y extranjeros residentes en el país están disponibles el hotel Porto Santo en Baracoa, Villa Pinares de Mayarí en Holguín, Villa Gaviota Santiago y el Complejo Turístico Topes de Collantes", informó la prensa oficial.

Según la web TripAdvisor, son hoteles que entran en la descripción "de gama media" y que en su mayoría recogen las peores puntuaciones de los clientes.

Gaviota precisó que el resto de los hoteles y destinos "comenzarán sus operaciones paulatinamente en función de la demanda y de las condiciones epidemiológicas del país".

Cubanacán también anunció este fin de semana que 13 de sus instalaciones tres estrellas ya tienen ofertas disponibles para el público cubano, entre ellas Los Jazmines y el hotel Rancho San Vicente, en Pinar del Río; el hotel Caracol y Gran Club Santa Lucía, en Camagüey; Atlántico Guardalavaca en Holguín y el Versalles y Brisas del Mar, en Santiago de Cuba.

Explicó, además, que el reinicio de las operaciones para el turismo internacional solo ocurrirá en la segunda fase, y únicamente en zonas como Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Cruz y Cayo Santa María, todas con hoteles de gama alta.

Los turistas extranjeros no podrán en esta etapa hacer turismo de ciudad, de manera que tendrán limitada su estadía al entorno de la cayería donde se encuentren hospedados. La información no precisó si los familiares, amigos o allegados de los visitantes extranjeros o cubanos residentes en el exterior que se alojarán en los cayos, tendrían la posibilidad de ir a visitar a esos huéspedes.

Los matanceros desde este martes ya entraron en la primera fase pospandemia y pueden bañarse en la playa de Varadero, según informó Ivis Fernández Peña, delegada del Ministerio del Turismo en esa región. "Siempre que se mantenga el distanciamiento físico requerido", advirtió la funcionaria.

Además, informó que comenzará este miércoles la venta en los burós de reservas para Islazul y Gran Caribe en Varadero. También puntualizó que solamente cuando la demanda de los clientes llene las capacidades al 60%, abrirán otros, pero de manera gradual.

El presidente de Islazul, Rasiel Tovar, precisó el pasado martes a la prensa que las reservas se pueden hacer en los puntos de venta y también desde la página web www.islazul.cu

"Llevamos rato esperando esta noticia en la casa pero todavía no pensamos reservar en ningún hotel, porque ninguno de nuestros favoritos están disponibles por el momento. Eso sí, nos vamos todos para Varadero a pasar el día con la familia en la playa", comentó a 14ymedio desde Matanzas Janet Meneses.

"Hay que aprovechar ahora porque cuando La Habana ya pueda venir esto se llena de guaguas que los fines de semana traen a cientos de personas a pasar el día y se llena todo. Aquí han dicho que hay que mantener el distanciamiento, pero todavía está por ver cómo van a lograr eso", agregó.

El Gobierno dictó el cierre de sus fronteras y de la mayor parte de los servicios del turismo desde el 24 de marzo con el objetivo de minimizar la entrada de casos de coronavirus al país.

