El turismo se desplomó un 95,5% en Cuba desde enero

El descalabro del turismo en Cuba como consecuencia de la pandemia tiene magnitudes colosales. La llegada de viajeros a la Isla ha caído un 95,5% en los dos primeros meses de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según contó el académico y profesor universitario José Luis Perelló a la agencia estatal china Xinhua.

"Durante los dos primeros meses de 2021 llegaron a la Isla unos 35.600 viajeros internacionales, que representan el 4,5% de los 792.507 visitantes foráneos totalizados al cierre de febrero de 2020", cifró.

Aunque se esperaba, como en el resto del mundo, una caída en picada de los datos de este sector clave para la economía nacional, la cifra supera de largo la media mundial, situada este enero por la Organización Mundial del Turismo (OMT) en un 74%. Según esos datos, en Europa, a pesar de la activación del sector en verano, rozaba cifras que sobrepasaban el 70%. Asia, por los estrictos cierres fronterizos, alcanzaba el 84% y Oriente Medio un 75%. América fue la región menos perjudicada, con un 69%. El dato más espectacular del que se tiene conocimiento es el de Venecia, que perdió un 99% de visitantes, unos números que se explican por su veloz paso de ser una de las ciudades más turísticas del mundo a uno de los principales epicentros de la pandemia.

Los pobres resultados de Cuba llegan en un momento en el que la frontera está abierta y, aunque si bien hay limitaciones de viaje, el turismo está fuertemente promovido e incentivado por las autoridades, que necesitan urgentemente recuperar las divisas recibidas por su principal industria junto con la venta de servicios médicos y esperaban hacerlo en la temporada alta que va de noviembre a marzo.

Con ese fin se reabrieron los aeropuertos, primero en los polos turísticos y posteriormente, el 15 de noviembre, en La Habana. Los datos epidemiológicos empezaron a descontrolarse coincidiendo, precisamente, con el regreso de los viajeros y actualmente Cuba vive lo peor del coronavirus y empieza a ver desbordados sus sistemas de salud.

Sin embargo, el Gobierno cubano confía en que la vacunación permita recuperar a los europeos, uno de los principales mercados emisores de turismo con España, Alemania, Inglaterra y Francia, según Perelló.

De todos, el que mejor se les promete es, en todo caso, Reino Unido, donde el ritmo de vacunación avanza a pasos agigantados y ya hay más de 25 millones de personas inmunizadas de los casi 90 millones de británicos (38,3 vacunados por cada 100.000 habitantes) . Sin embargo, el país tiene fuertes restricciones, tras haber sufrido una terrible tercera ola, que espera poder aliviar en junio.

Peor van los otros tres, España ha inmunizado a 11,9 por cada 100.000, y Francia y Alemania a 11,2 respectivamente. Además, todos ellos han suspendido durante unos días el proceso con AstraZeneca a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento confirme la seguridad de esa vacuna. Una treintena de personas a las que se les administró entre los 17 millones de dosis inyectadas han sufrido trombosis intravenosa, aunque las primeras versiones indican que esa vacuna es segura y que el beneficio es superior al eventual riesgo.

Cuba ha intentado movilizar a los turistas con el suministro de las vacunas, que vende como gratuitas con el arribo a la Isla. Pero Soberana 02 aún no está disponible y es dudoso que los turistas, que están recibiendo gratis la vacuna en sus países de origen, vean esto como un incentivo para pagar unas vacaciones a Cuba, a los que hay que sumar la PCR para llegar a la Isla y el seguro médico, que siempre ha sido obligatorio pero ahora incluye la cobertura covid.

No solo de este panorama depende el turismo. La situación intramuros también es a tener en cuenta. Cuba vive uno de los peores momentos de la pandemia y, si bien en meses pasados pudo aguantar el tirón con sus buenas cifras vendiendo la imagen de destino seguro, ahora está en riesgo ese prestigio. La Isla es el único país que no ha comenzado con el proceso de vacunación y no lo hará hasta el verano. Además, sus datos están siendo, con diferencia, mucho peores que en las anteriores olas, lo que puede repercutir en la percepción internacional

Los males del turismo en Cuba, según las propias autoridades nacionales, no comenzaron con la pandemia. El pasado año, la Isla ya vivía un retroceso muy fuerte, debido en parte a los récords cosechados en años precedentes.

En 2017, se llegó a la marca de 4,7 millones de visitantes pero el pasado año, justo antes de que comenzase la pandemia, se conoció que 2019 cerró con una caída del 8,5% con respecto al año anterior. En ese momento, sus ingresos, que ya eran mucho peores que en tiempos recientes, representaban el 10% del producto interno bruto.

