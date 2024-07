El turismo se estanca en Cuba y suma tres meses con peores datos que en 2023

Madrid/Hay motivos para que las autoridades cubanas empiecen a estar muy alarmadas por los datos de turismo. Con las cifras del primer semestre, el sector se encuentra casi exactamente igual que hace un año, para ser precisos, un 0,9% más de viajeros internacionales en los seis primeros meses del año que en el mismo periodo de 2023. Teniendo en cuenta que el pasado año llegaron 2,4 millones de visitantes y el objetivo de este 2024 estaba en 3,2, la meta parece muy difícil de lograr.

Según el informe del sector correspondiente al mes de junio, publicado este lunes por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei), este es el tercer mes consecutivo que Cuba tiene menos visitantes internacionales que el mismo mes del año pasado. En junio de 2023, fueron 154.590 los turistas que llegaron a la Isla, mientras que el pasado mes lo hicieron solo 134.948, unos 20.000 menos, lo que deja claro que, lejos de recuperarse del golpe que la pandemia asestó a la actividad, se retrocede.

Por tecer mes consecutivo, el dato mensual de turismo fue peor si se compara con el mismo período que el año anterior. / Onei

Este dato es incluso peor de lo que este diario calculó la pasada semana, cuando el ministro de Economía Joaquín Alonso Vázquez cifró en 1.321.900 los turistas recibidos por la Isla. El funcionario no especificó hasta qué momento, pero los números ahora aportados por la Onei invitan a pensar que se incluía parte de julio –los informes presentados al Parlamento se elaboraron en torno al día 11–, ya que al cierre de junio se contabilizaron 1.309.836, zanja la estadística.

Por países, Rusia recupera el dominio en el acumulado, al llegar a 112.721 turistas, un 66,7% más que en el mismo período del año anterior (67.612). También se consolida el crecimiento de Argentina, que tiene, hasta ahora, un 17,4% más de viajeros que el pasado año; y lo mismo ocurre con México, que mantiene un 12,6% más que en el primer semestre de 2023.

Otro bloque lo forma el de quienes mantienen cifras similares o casi idénticas a las del año anterior. En el cajón de sastre que forman “otras nacionalidades” la presencia apenas mejora un exiguo 0,5%, mientras que EE UU, tercer mercado de la Isla pese a las limitaciones del embargo, aumentó un 1,1%. Canadá, que sigue líder con 577.549 viajeros, bajó de manera muy insignificante (un 0,9%) a pesar de que algunos indicios empujaban a pensar que la caída sería considerable, desde la alerta de las autoridades por la escasez a los casos de pacientes canadienses mal atendidos que se dieron a conocer o la confusión en la repatriación de un cadáver a Rusia en vez de a Montreal.

En cuanto a los mercados con una bajada más significativa hasta la fecha están Alemania (4,1% menos) y Francia (5%), pero más grave es la reducción de los viajes de la comunidad cubana en el exterior (un 11,9%) e Italia (17,9%).

El último y más preocupante es el de España, que en el primer semestre de 2023 envió 36.714 turistas y en el mismo período de este año apenas llegó a los 28.203, lo que supone un 23,2% menos, una auténtica debacle para el país que más aúna los lazos culturales con los económicos de casi todos los anteriores. El comportamiento de julio y agosto, meses de temporada baja en Cuba pero en los que los españoles concentran el descanso vacacional, será crucial para el futuro de un mercado que siempre fue prioritario.

Este lunes, coincidiendo con la publicación de los datos de la Onei, la ONG Solidaridad Española con Cuba presentó la nueva edición actualizada de su Guía turística y solidaria, un documento que la organización lleva elaborando desde 2006 para que quienes visitan la Isla tomen conciencia de dónde van.

“Queremos que al menos algunos de los turistas que viajan a Cuba este verano, que son muchos, se solidaricen con todos estos cubanos que sufren por conseguir un futuro mejor para su país, una transición pacífica a la democracia y la defensa de los derechos humanos”, indica la nota de prensa.

“Muchos turistas pasan por las playas cubanas sin que Cuba pase por ellos, al margen de la verdadera realidad del país. No seas tú uno de ellos”

La organización lamenta que la situación económica y política sea aún peor que en anteriores ediciones, incluyendo el agravamiento de los datos de presos políticos.

“Muchos turistas pasan por las playas cubanas sin que Cuba pase por ellos, al margen de la verdadera realidad del país. No seas tú uno de ellos”, dice la introducción de la guía, que invita a “añadir un componente solidario” y no precisamente –aunque tampoco lo desincentiva– económico. Dejar una carta al familiar de un preso, visitarlo, transmitir a la población esperanza y confianza en el futuro son algunas de las sugerencias que hace la ONG que, pese a sus buenas intenciones, recibirá el rechazo de quienes consideran prioritario no llenar las arcas estatales por la vía del turismo. Aunque los datos no indican, precisamente, que se vayan a llenar.