"España está equivocada en su política hacia Cuba", dice Otto Reich

Los minutos pasaron rápido conversando con el exembajador de Estados Unidos en Venezuela Otto Reich, un experimentado diplomático nacido en La Habana hace 74 años, porque no deja que la retórica le atrape. Clasificado entre los peores políticos norteamericanos por la izquierda latinoamericana, terrorista para el Gobierno cubano, cumple sin embargo la tesis de Lenin al recomendar que el buen camino en la política se define por la opinión de tus enemigos.

Pregunta. Trump aprieta al Gobierno de la Plaza de la Revolución, pero tal vez vuelvan los demócratas con su mano suave, y así el vaivén al que están acostumbrados en La Habana.

Respuesta. El Gobierno de Trump ha aplicado las medidas más fuertes en el pasado reciente hacia Cuba, porque el de Obama realizó una apertura muy floja para sus intereses nacionales. EE UU no recibió nada a cambio de todo lo que Obama le dio a los Castro.

P. ¿Qué les dio?

R. Les dio el reconocimiento diplomático, que ellos habían intentado obtener desde siempre. Pronunció un discurso bonito, brillante, en La Habana, pero nada más. Soltaron algunos presos políticos, Fidel siempre hizo esto antes, soltaba algunos para decir yo soy bueno, suelto a los presos políticos, para luego arrestar a otros.

P. Usted representó a su país ante la comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hoy la libertad dentro de Cuba escasea tanto como el pollo en los mercados que venden en divisas, el agua falta en muchos lugares de la Isla, la gasolina o la electricidad...

R. Los demócratas cuando están en el poder siempre afirman querer la libertad en Cuba y dicen que el embargo y "apretar" no dan resultados. El propio Obama dijo aquí en Miami: "Yo solo quiero para Cuba la libertad, yo no voy a hacer nada hasta que haya libertad en Cuba. No dijo la verdad. Entonces no había democracia en la Isla, dos años después tampoco, y ahora mucho menos.

P. El discurso oficial en Cuba repite que Estados Unidos tiene la culpa, son los grandes culpables.

R. Cuba no produce nada, no produce comida, por eso hay hambre. Todos los esfuerzos del Gobierno, del Partido, de los militares se dedican a una sola cosa: no perder el poder. Países como Cuba, donde el Gobierno dice ser el pueblo mismo, exportan ciudadanos a Estados Unidos donde el Gobierno es elegido por los ciudadanos, tal y como se escribió en la Declaración de Independencia.

P. Pero en Cuba, y en otros lugares, Estados Unidos es el gran enemigo.

R. Puede afirmarse lo contrario, los dictadores de Corea del Norte, Nicaragua, Venezuela, Irán o Cuba se declaran enemigos de Estados Unidos, no es que EE UU diga que son sus enemigos, ellos mismos se declaran enemigos de Estados Unidos.

P. Un binomio a la orden del día de esta ecuación lo forman Cuba y Venezuela. Usted fue embajador de Reagan en Caracas. Ahora mismo se especula sobre negociaciones, pero el vínculo forjado por Fidel Castro parece indisoluble.

R. El régimen de Cuba depende mucho de Venezuela, esté Maduro en el poder u otro dictador de acuerdo con la presencia cubana, presencia militar, policía secreta, vigilancia, intercepción de comunicaciones; los cubanos manejan los puertos y los aeropuertos. Hugo Chávez resultó ser el venezolano menos patriota en la historia de su país porque entregó Venezuela a Fidel Castro a cambio de asistencia técnica para mantenerse en el poder.

P. Entonces todo depende del apoyo cubano.

R. El apoyo cubano ya no es suficiente. Venezuela era el país con el per cápita más alto de América Latina allá por los años 70. Ahora es uno de los países más pobres del continente, ha perdido el 20% de su población, abandonando el territorio por sus pies. De seguro lo mismo hubiera ocurrido en Cuba de no ser una isla, porque estos Gobiernos comunistas no producen, no hacen otra cosa que mantenerse en el poder.

P. El sistema, el aparato no es tan eficiente como el de Cuba, entre otras cosas por ese carácter insular. Una de las primeras cosas que hizo Fidel Castro fue mantener un bloqueo interno de la información. El cubano sabe muy poco de lo que está pasando, no solamente en el mundo, sino en el pueblo vecino. Este monopolio no ha existido en Venezuela.

R. Lo que está tratando de hacer el presidente Trump es presionar a ambos Gobiernos. Trump ha dicho que si los cubanos salen de Venezuela él estaría dispuesto a negociar, conversar con el Gobierno de La Habana. No lo que hizo Obama. Obama entregó, no negoció.

P. Pero La Habana no va a ceder en una negociación. La esperanza de la oposición está ahora en la caída del chavismo, pero ni siquiera hay consenso entre Washington y la Unión Europea.

R. Cuba tiene un Gobierno militar, dictatorial, unipartidista, comunista, totalitario. Cuba necesita de una presión interna, por parte del pueblo, combinada con presión externa por parte de los países democráticos. Muchos de los países europeos están equivocados en su política hacia Cuba, en especial España; francamente lo que están haciendo es ayudar a explotar al pueblo cubano a través de la industria hotelera, donde los trabajadores reciben una pequeña parte de sus salarios, alrededor del 10%, y el Gobierno de la Isla se queda con la diferencia.

La vieja Europa occidental es más explotadora que la Europa oriental, la excomunista, que sí entiende lo que sucede en Cuba y lo que siente el pueblo cubano.

