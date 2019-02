Lázaro Bruzón desea que "el deporte cubano se divorcie de la política"

Aunque Lázaro Bruzón es uno de los más importantes ajedrecistas cubanos, su nombre ya no figura en la nómina del equipo nacional. Este tunero de 36 años, que disfruta cada victoria al máximo y se molesta tremendamente con las derrotas, ha tomado sin dramas su separación de la Isla en eventos internacionales.

Mientras los especialistas especulan sobre su futuro, Bruzón sigue dedicándose a mover las piezas, algo que no ha dejado de hacer desde que a los siete años se entusiasmó por el ajedrez. "Fue muy duro, pero yo entendía que eso era lo correcto para progresar y siempre tuve muchos sueños de mejorar para ayudar a mi familia", cuenta ahora a 14ymedio.

En 1999 formó parte por primera vez del equipo Cuba y regresó a Las Tunas con su título de Gran Maestro. Con apenas 18 años fue campeón mundial juvenil, pero a pesar de sus lauros y de que su nombre sonaba cada vez más en los medios deportivos, debió seguir atravesando muchos problemas cotidianos como las dificultades para transportarse.

"Hubo un tiempo en que recibíamos más apoyo pero luego todo se fue complicando hasta que prácticamente fue nula la ayuda", recuerda. "Muchas veces nos invitan a los torneos y nos ayudan con los gastos, pero todo depende del nivel del jugador y su Elo". Esa realidad termina por golpear a muchos ajedrecistas jóvenes que "si no tienen para costearse esos viajes y no los invitan... ¿cómo hacen?"

"Desde hace poco tiempo, en el Torneo Capablanca, se le paga a los cubanos que obtienen premios, antes el pago era solo a los extranjeros (...)"

Cuando reflexiona sobre la posibilidad de sostenerse económicamente jugando ajedrez en Cuba, Bruzón busca matizar según los diferentes momentos que le ha tocado vivir. "Desde hace poco tiempo, en el Torneo Capablanca, se le paga a los cubanos que obtienen premios, antes el pago era solo a los extranjeros, y en los eventos internacionales los premios varían mucho".

El pasado septiembre Bruzón fue expulsado oficialmente de la preselección nacional de ajedrez por negarse a regresar al país. A pesar de ese incidente afirma que no tiene ningún problema "personal" en contra de nadie específico de la Federación Cubana de Ajedrez y asegura que en toda su trayectoria "es la primera vez que se crea una polémica así".

"Erróneamente nos han enseñado que todo el que salga de Cuba pasa a ser una especie de enemigo. Salí con mucho optimismo de que se pudieran mantener las buenas relaciones en base a comunicaciones y respeto mutuo con todas las intenciones del mundo de seguir jugando por mi patria pero en la práctica es difícil”, lamenta. “Deseo que el deporte cubano se divorcie un poco de la política. Ojalá un día no importe donde uno resida para poder representar a su país”.

En la actualidad la mitad de los Grandes Maestros del ajedrez cubano residen en el exterior. Sobre esta realidad Bruzón opina que "progresar más allá de un punto estando en Cuba" es complicado porque se choca con "un techo ahí que ya no puedes subir más". Además repite un señalamiento que ha realizado en varias ocasiones y es la escasa conectividad. "He hablado sobre la importancia que tiene internet para el ajedrez”.

"En mis planes no estaba salir de Cuba pero la posibilidad de venir a una universidad de tanto prestigio, como la de Webster, con un programa de Ajedrez dirigido por la ex campeona mundial Susan Polgar, me motivó mucho”

Su presencia en Estados Unidos se inició con una oportunidad de estudios. "En mis planes no estaba salir de Cuba pero la posibilidad de venir a una universidad de tanto prestigio, como la de Webster, con un programa de Ajedrez dirigido por la ex campeona mundial Susan Polgar, me motivó mucho”, subraya. “En Cuba es donde todo lo ven diferente, aquí hay muchos grandes maestros que estudian y son de distintos países, pero ellos no rompen con sus federaciones ni con sus países por estar aquí".

Esta semana Bruzón se vio envuelto en una intensa polémica al publicar en su cuenta de Facebook varias críticas al texto de la nueva Constitución que se llevará a referendo el próximo 24 de febrero. El ajedrecista cuestionó que en el preámbulo de la Carta Magna se asegure que “solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena”.

"He estado buscando la definición de dignidad en todos los lugares, también he indagado sobre la importancia de las Constituciones para los países y cómo éstas deberían ser, y no hay forma que logre entender que este planteamiento sea correcto".

Con su tradicional tono moderado, Bruzón definió como un "largo camino" el que queda a los cubanos “por recorrer” para "aprender que la otra persona puede pensar diferente a nosotros y no quiere decir que esté equivocada, no somos poseedores de la verdad absoluta, aunque nos hayan enseñado lo contrario", añadió.

En la conversación con 14ymedio reitera estos conceptos cuando apunta que las restricciones migratorias han afectado al ajedrez. "Muchos atletas estarían aún en Cuba representando a su país si pudieran entrar y salir sin tantas trabas. No únicamente en el ajedrez. Pienso que hay que luchar por las cosas justas y romper viejos esquemas que solo sirven para crear desunión entre los cubanos".

________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.