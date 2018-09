"Yo fui la mosca en el pastel de esa noche para ellos", lamenta Yoan Campos Guevara, el joven agredido con arma blanca el pasado viernes en Villa Clara en lo que parece ser una agresión homófoba. El hijo del cantante Juan Carlos Campos, de 26 años y residente en Caibarién, salía de una fiesta organizada por la comunidad LGBTI de la localidad en El butacón de Juanito cuando fue atacado, según ha explicado a 14ymedio desde la sala del Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro de Santa Clara, donde se recupera de la cirugía a la que fue sometido tras la agresión.

"Ya casi todos se habían ido a su casa pero yo me quedé un rato más. Eran cinco muchachos que, según lo poco que alcancé a ver, no pasaban de 18 años. Se detuvieron detrás de mí, pero no me volteé. Cuando por fin me puse de pie para irme, ya tenía a uno de ellos detrás de mí", repasa Campos, que se siente capaz de identificar a su principal atacante. "Cuando lo tenía detrás, me dijo: "tú eres maricón'", y me enterró una cuchilla que no me dolió. Me empecé a asustar cuando sentí algo caliente saliendo de mi espalda, y cuando metí las manos vi la sangre que corría", prosigue.

Yoan Campos Guevara es asistente dental del Policlínico Pablo Agüero Guedes de Caibarién y promotor de la Red de Hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), asociada al Minsap y en coordinación con el Cenesex, dirigido por Mariela Castro.

Aunque ahora admite sentirse "bastante bien", su voz, clara y fuerte, se pierde cuando rememora lo sucedido. "Salí corriendo para buscar ayuda, pero eran las 4:30 de la madrugada y nadie se iba a complicar con una persona malherida. Entonces, dos custodios del hotel que está cerca, porque esto ocurrió en un lugar relativamente público, no fue en la oscuridad; me montaron en una motoneta", cuenta.

Campos, que no perdió el conocimiento, relata que en aquel trayecto vio a sus agresores. "Iban caminando muy campantes, como quién le tiró agua a un perro", lamenta. Verlos caminando por la carretera "como si nada y "sin ningún tipo de remordimiento" le quitó las ganas de perdonarlos y ahora anuncia que va a ir hasta el final para que los culpables paguen por sus crímenes.

A los pocos minutos de ingresar, un policía acudió para informarle de la detención de los presuntos responsables, que son de Santa Clara, y le contó que el arma empleada era una cuchilla. "Me han estado informando de todo y he sabido que ya uno de los muchachos se hizo responsable de la puñalada y está pendiente de juicio. Dicen también que confesó, y que los otros cuatro siguen detenidos", sostiene.

Los especialistas del hospital de Caibarién en el que fue ingresado inicialmente lograron detener la hemorragia. Posteriormente fue trasladado a Remedios, donde le suturaron la herida y le hicieron análisis de sangre, pero finalmente tuvo que ser llevado a Santa Clara porque parte de la sangre había pasado a su pulmón. Según su testimonio, el cirujano de Remedios le advirtió que "si la herida hubiera sido unos milímetros más arriba" le habría perforado el corazón.

Su padre, el conocido tenor Juan Carlos Campos, explicó que en el hospital "le pusieron un drenaje por un costado porque la cuchillada le provocó una neumotórax y tenía sangre y aire en el pulmón. Además, añadió que este martes le realizaron pruebas que serán valoradas hoy por los médicos para decidir si se le retira parte del drenaje y evaluar posteriormente para ser dado de alta, en el mejor de los casos, a finales de esta semana.

Juan Carlos Campos considera que hay una corriente de personas "homofóbicas y medio delincuentes que están sin hacer nada y que son un peligro. Él estaba con su móvil, comunicándose después de las fiestas cuando pasó todo", dice el padre del joven sobre esa noche, como si quisiera volver atrás en el tiempo. "La gente del barrio, los amigos y todos sus compañeros de trabajo" han estado llamando al hospital para saber de su hijo porque "todo el mundo lo quiere mucho", cuenta con satisfacción.

Yoan Campos, que nunca pensó, confiesa, que algo así pudiera sucederle, se siente muy agradecido por la atención que sus colegas de trabajo, amigos y la comunidad LGBTI han mostrado por su estado. Aquí el coordinador provincial de la Red de hombres que tienen sexo con otros hombres me estuvo visitando. Yo no me esperaba esa atención a nivel humano", afirma.

Pedro Manuel González, activista LGBTI de esa localidad, declaró a Radio Martí que está convencido de que se trata de un crimen de odio porque "existe una aversión hacia estas personas".

Aunque las instituciones oficiales no publican estadísticas sobre los asesinatos o actos violentos contra personas LGBTI en la actualidad las noticias trascienden a través de las redes sociales y los medios independientes

A mediados de 2017, otro joven homosexual, José Enrique Morales Besada, residente en Morón, Ciego de Ávila, fue golpeado en plena calle por unos desconocidos que lo insultaban por ser gay, aunque su caso aún no ha llegado a los tribunales. En mayo de 2015 este diario dio a conocer la muerte a pedradas de un transexual de 24 años de edad en la ciudad de Pinar del Río pero los medios oficiales nunca publicaron la noticia.

Gracias al trabajo de miembros de la comunidad LGBTI cubana cada vez se puede contar con más datos y reportes sobre agresiones y crímenes de odio. Aunque las instituciones oficiales no publican estadísticas sobre los asesinatos o actos violentos contra travestis, lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales, en la actualidad las noticias trascienden a través de las redes sociales y los medios independientes.

El Código Penal cubano no incluye el concepto de "delitos de odio" en el caso de agresiones contra personas por origen étnico, religión, raza, género, orientación e identidad sexual. Estos últimos, precisamente, no están tipificados en la actual legislación y son tramitados por la policía y los tribunales sin un agravante que tenga en cuenta la vulnerabilidad del colectivo.

