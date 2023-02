El refugiado iraní Keivan Esfandiyar lleva más de cuatro años atrapado en Cuba

Keivan Esfandiyar impartía clases en una escuela en Teherán a adolescentes de entre 13 y 16 años y, aunque su asignatura era Ciencias Experimentales, solía hacer comentarios en el aula y con sus colegas sobre derechos humanos, democracia y libertades civiles. Un día recibió una citación para presentarse ante la Justicia y entonces supo que no podría permanecer más tiempo en su país.

Nacido en Teherán en marzo de 1988, Esfandiyar, además de maestro, tiene un diploma como enfermero anestesista. Está casado, perdió a su madre siendo muy pequeño, pero en el país persa tiene al resto de su familia. En noviembre de 2018 llegó a La Habana y después de más de cuatro años no soporta más su condición de refugiado en Cuba y su principal preocupación es cómo emigrar a cualquier otro país que no sea Irán.

Esta semana, Esfandiyar ha conversado con 14ymedio sentado en una funeraria en Centro Habana, un lugar donde evadir las miradas indiscretas y símbolo también del estado de fatalidad en que siente que se encuentra su vida en la Isla.

Pregunta. ¿Cómo es que un iraní termina refugiado en Cuba?

Respuesta. Lo más lógico parecía salir a Turquía, con quien tenemos frontera, pero allí hay ahora más de tres millones de refugiados de Siria y un número creciente de afganos que huyen de los talibanes y la situación es muy difícil.

P. ¿Sabía usted que el régimen cubano es amigo de los gobernantes iraníes?

R. Lo supe después, pero lo que sí sé es que Turquía es más amigo que Cuba de los dictadores iraníes. Ellos han devuelto a miles de refugiados iraníes, muchos han terminado en prisión y varios ejecutados. Cuba no ha devuelto a ninguno.

P. ¿Pero, por qué Cuba?

R. Un amigo me contó que aquí ya habían recibido a por lo menos 15 refugiados iraníes y que están protegidos por las oficinas de Acnur [Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados]. Entonces consulté internet, leí que en Cuba había seguridad y buena salud y entré por el aeropuerto de La Habana con una visa de turista.

P. ¿Fue difícil para usted tomar la decisión de emigrar?

R. En Irán en cada oficina, en cada escuela o institución que pertenece al Estado hay un hombre de la seguridad. Ese señor se ocupa de vigilar, estar atento y presionar a otros para que informen sobre sus colegas. A su vez ellos informan a sus jefes en la policía política. Yo era visto como una mala influencia para los jóvenes, como un enemigo del Gobierno. Allí matan por esas razones. Fue difícil decidirme, pero no tenía otro remedio.

P. Usted cuenta que pasó dos años bajo la condición de "solicitante de asilo" y lleva otros dos como refugiado. Recibe una ayuda económica de la Acnur para los refugiados que le alcanza para lo mínimo. ¿Cómo le ha ido en Cuba?

R. Vivo como un cubano, con problemas con el suministro de agua, con apagones, haciendo colas para adquirir alimentos y buscando medicinas en el mercado negro, pero con la dificultad añadida de que me ven y me tratan como a un extranjero que está aquí de turista, lo que le hace creer a la gente que soy rico.

Hace poco le pedí a un hombre en la calle que me permitiera encender mi cigarro con su fosforera. Era un hombre de mediana edad con aspecto respetable que me dijo muy serio: "Dame 50 pesos y te prendo el cigarro".

Ni mi esposa ni yo tenemos un permiso de trabajo, nos pasamos el día en la pequeña habitación donde estamos alquilados en una casa particular con licencia, no podemos darnos el lujo de hacer algo divertido como cenar en un restaurante o ir a la playa. La única ventaja que tenemos es que en los cubanos no hemos sentido ni racismo ni xenofobia.

P. Usted pone toda su esperanza en conseguir el refugio en algún otro país, especialmente Estados Unidos. ¿Qué trámites ha realizado o piensa realizar para conseguir su propósito?

R. Debo decir que Acnur no es el problema, sino los países que nos deben otorgar esos visados de refugiados. Canadá no recibe a ninguno y los europeos tienen la idea de que a los refugiados que están en Cuba les toca la embajada de Estados Unidos, pero esas oficinas han estado cerradas durante mucho tiempo y no han atendido ningún caso como el nuestro a través de Acnur. Ahora tenemos una pequeña esperanza porque ya tienen personas trabajando en el consulado.

P. En agosto de 2022 nació en La Habana su hija Viana a la que inscribió como cubana. ¿Cambia eso la situación?

R. Decidimos tener una hija ahora porque no sabíamos si se nos iba a acabar el tiempo. Esperamos que con la emigración cubana [Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería] no haya problemas [para que la niña salga del país], pero nos han dicho que los norteamericanos ya no dan refugio a los cubanos y otros países tienen el mismo problema.

P. ¿Y con la Salud Pública gratuita cómo le ha ido?

R. Desde hace un año tenemos una tarjeta que nos dio la Cruz Roja donde se dice que sirve para "recibir atención en Unidades de Salud autorizadas por el Minsap", pero el problema es que resulta muy difícil conseguir las medicinas. Yo padezco de un Trastorno Obsesivo Compulsivo y necesito consumir unas pastillas que se llaman sertralina y que hace cinco meses no aparecen en las farmacias. Este padecimiento es visto como algo que no es evaluado de grave para recibir el refugio en otros países. Si fuera diabético si se vería como una situación de emergencia.

A veces creo que están esperando a que me vuelva completamente loco para atender mi caso.

