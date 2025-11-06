La muestra reúne más de cuatro décadas de creación, desde los primeros trabajos de Selgas en Cuba hasta sus piezas más recientes.

Lugar: Museo Americano de la Diáspora Cubana, 1200 Coral Way, Miami, FL 33135

Fecha de inicio: 7-11-2025, 7:00 p.m.

Hora de cierre: 28-01-2026, 7:00 p.m.

Curadores: Jesús Rosado y Gustavo Valdés (curador invitado)

El Museo Americano de la Diáspora Cubana presenta Selgas: Esencial, una amplia retrospectiva dedicada al artista cubanoamericano Jesús Cepp Selgas Cepero, figura clave de la Generación del Mariel y referente de la proyección cultural cubana en Estados Unidos.

La muestra reúne más de cuatro décadas de creación, desde los primeros trabajos del artista en Cuba hasta sus piezas más recientes, en las que dialogan la pintura, la fotografía y el arte conceptual. Formado bajo la tutela de Antonia Eiriz en la Escuela de Artes Plásticas de Cubanacán y posteriormente en la Parsons School of Design de Nueva York, Selgas ha construido una obra que trasciende fronteras y estilos.

“Selgas es un pintor de ideas, un narrador de su memoria y de nuestra memoria colectiva”, afirma el curador invitado Gustavo Valdés, mientras Jesús Rosado destaca su papel como “uno de los representantes más prominentes de la Generación del Mariel, un grupo que consolidó la presencia cubana en el escenario cultural estadounidense desde los años ochenta”.

Con esta exposición, el museo reafirma su compromiso con la preservación y difusión del arte de la diáspora cubana, ofreciendo una mirada íntima y esencial al universo creativo de un artista que ha convertido el exilio en un territorio de exploración estética y memoria compartida.