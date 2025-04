Presentación del libro ‘From Immigrant to Ambassador’, de Eduardo Aguirre

Fragmento del cartel promocional de la presentación de ‘From Immigrant to Ambassador’.

Nueva York/Fecha de inicio: 25-04-2025 (6:00 pm)

Fecha de fin: 25-04-2025 (8:00 pm)

Lugar: Iglesia de la Transfiguración: 1 East 29th St, 10016

El Centro Cultural Cubano de Nueva York invita a la presentación del libro From Immigrant to Ambassador: My American Journey, de Eduardo Aguirre, “unas fascinantes memorias que recuerdan su infancia despreocupada y feliz en Cuba, el inicio de la revolución y la dolorosa decisión de sus padres de enviarlo solo a Estados Unidos después de que su participación en un movimiento juvenil anticomunista pusiera en peligro su seguridad”, promocional la institución.

“Aguirre relata numerosas anécdotas detrás de escena sobre su época como miembro de la Administración Bush, incluyendo su evaluación para sus nombramientos presidenciales y las audiencias de confirmación del Senado para sus funciones como presidente interino y director ejecutivo del Export Import Bank de EE UU, el primer director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración después de los ataques del 11 de septiembre, entre otros cargos.

El embajador Aguirre será presentado por el historiador Andrés Castellanos, quien moderará la sesión de preguntas y respuestas después de la presentación.