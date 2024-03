Presentación del libro ‘Gusano: una odisea cubanoamericana’

Miami/Fecha de inicio: 2024-03-08 19:30 pm

Fecha de fin: 2024-03-08 20:30 pm

Ciudad: Miami

Dirección: Books & Books 265 Aragon Avenue Coral Gables, FL 33134

Teléfono: 786-641-6149

Una conversación entre el artista Edel Rodríguez y Ana Sofía Pelaez es la invitación de Books & Books y The Miami Freedom Project para conocer la novela gráfica con la que debuta Rodríguez, Worm: A Cuban American Odyssey [Gusano: Una odisea cubanoamericana](Metropolitan Books).

Gusano es la historia de la infancia del autor, su vida en medio de la Guerra Fría, el desplazamiento de su familia en el exilio y la añoranza por lo que dejaron atrás. El libro cuenta el desarrollo de un artista-activista por la democracia.

Reconocido entre los artistas políticos más destacados de esta época, Edel Rodríguez es un cubano residente en New Jersey que ha exhibido en varias ciudades de EE UU, así como La Habana, Berlín, La Paz, Praga y Londres, entre otras. Es colaborador habitual de The New Yorker, The New York Times y Time Magazine, ha creado más de 200 portadas de revistas y libros.

Si no puede asistir al evento puede adquirir una copia del libro mediante este enlace.