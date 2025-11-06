La amenaza de La Habana a la seguridad nacional de EE UU y la estabilidad hemisférica

El activista y defensor de los derechos humanos John Suárez advierte de la amenaza de La Habana a la seguridad hemisférica

Lugar: Museo Americano de la Diáspora Cubana, 1200 Coral Way, Miami, FL 33135

Fecha de inicio: 20-11-2025, 2:00 p.m.

Hora de cierre: 20-11-2025, 4:00 p.m.

El activista y defensor de los derechos humanos John Suárez ofrecerá en Miami una conferencia que examina el papel del régimen cubano como un factor de inestabilidad regional y riesgo para la seguridad de Estados Unidos.

Suárez, Director Ejecutivo del Center for a Free Cuba (CFC), ha dedicado su trayectoria a denunciar los abusos del régimen contra los derechos civiles y políticos en la Isla. Licenciado por la Florida International University y con una maestría en la Universidad Francisco de Vitoria (España), el ponente ha testificado ante el Capitolio estadounidense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, destacando por su defensa del cambio democrático no violento en Cuba.

En su intervención, Suárez expondrá cómo la proyección internacional del castrismo ha trascendido el ámbito interno cubano para incidir en conflictos, redes de espionaje y alianzas estratégicas que desafían la seguridad del hemisferio. A partir de su experiencia en el Directorio Democrático Cubano y su actual gestión al frente del CFC, el activista ofrecerá una mirada crítica sobre la política exterior de La Habana y las consecuencias de la falta de presión internacional.

El encuentro, con entrada libre, incluirá un espacio de preguntas y comentarios del público, propiciando el diálogo sobre el futuro de Cuba y los retos de la comunidad internacional ante un régimen que, según Suárez, continúa amenazando la libertad dentro y fuera de sus fronteras.