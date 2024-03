Convocan al concurso literario Lourdes Gil 2024

Nueva York/Fecha de inicio: 2024-03-10

Fecha de fin: 2024-06-30

Ciudad: Nueva York

Dirección: Centro Cultural Cubano de New York 20 Jay St #301, Brooklyn, NY 11201

Teléfono: 212-242-0559

El Centro Cultural Cubano de Nueva York convoca al premio Lourdes Gil. Con el propósito de homenajear el legado de la poeta y ensayista cubana cada año alternará entre estos dos géneros. La actual edición otorgará el galardón en poesía.

La convocatoria queda abierta sin restricción de nacionalidad o edad. Si desea participar debe enviar un poema inédito, original, escrito en español (no se admiten traducciones) de tema y estructura poética libres. El texto debe el siguiente formato: Papel: 8.5” x 11”; Márgenes: 1.0”; Fuente y tamaño: Times New Roman a 12 puntos; Espacio: simple o doble. La extensión no debe exceder dos páginas.

Para enviar su obra debe poner dentro de un sobre lo siguiente: un poema sólo con el título en cada página sin el nombre del autor/autora (por favor no doblar). En un sobre más pequeño, sellado, que lleve por fuera solo el título del poema y por dentro una hoja con el título del poema, su nombre, dirección postal y electrónica, y su teléfono.

Los poemas se enviarán a la siguiente dirección: Centro Cultural Cubano de Nueva York, Concurso Literario Lourdes Gil 2024, Times Square Station, P.O. Box 2608 New York, NY 10036. La fecha límite postal (matasellos) es el el 30 de junio.

El ganador o ganadora se revelará en noviembre de 2024 y el premio consiste en 500 dólares. Para mayor información puede escribir a este correo electrónico: info@cubanculturalcenter.org