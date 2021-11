Exposición de Tania Bruguera 'Let Truth Be, Though the World Perish'

El Pabellón de Arte Contemporáneo (PAC) presenta la primera exposición individual de la cubana Tania Bruguera en Italia bajo el título 'Let Truth Be, Though the World Perish' (Sea la verdad, aunque el mundo perezca). Sus "performances e instalaciones examinan las estructuras de poder político y las formas en que el arte se puede aplicar a la vida política cotidiana", informaron los organizadores.

La exposición en el PAC, a cargo del curado Diego Sileo, presenta una selección de las piezas más significativas del artista y nuevas obras concebidas para la muestra, auspiciada, además, por Comune di Milano y Silvana Editoriale.