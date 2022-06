El Centro Cultural Cubano en Nueva York (CCCNY) inaugura su temporada de verano con la exposición de fotografía 'A Wild Animal Cannot Be Caged' (Un animal salvaje no puede ser enjaulado'), del artista cubano Gustavo Pérez.

El propio artista presenta la exhibición de esta manera: "Después de que ciertas circunstancias me retuvieran en otra vida durante bastante tiempo, puedo compartir estas imágenes. Son parte del espíritu de una época, de un país: Cuba, 2005. Cada foto aspira a contar una historia, como un cortometraje. Veinte fotografías marcadas por la ironía, la ternura, el desamparo; siempre con el deseo de que pudieran acompañar la esperanza. Y dentro de ellos, la pasión de alguien cuya visión es el único reclamo, durante años, fue buscar lo que no pudo encontrar. Estoy aquí. Un animal salvaje no puede ser enjaulado".

Nacido en Camagüey en 1962, Pérez es poeta, cineasta y artista visual. Sus fotografías han sido expuestas en Cuba, Italia, Bélgica y Portugal. Esta es su primera exposición en Nueva York.



El evento tendrá lugar en Revelation Gallery (St. John's in the Village Church, 224 Waverly Place, at 11th St.) y la entrada es gratuita. Para acudir a la inauguración, hay que reservar aquí.