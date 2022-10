'¿Y allá qué hora es?'. Conversaciones con Alejandro Feal

Cuban Studies Group del Graduate Center de The City University of New York, presenta el acto '¿Y allá qué hora es?', este viernes en el Martin E. Segal Theather Center. En él, Lidia Hernández Tapia y Michel Mendoza conversarán con el fotógrafo cubano Leandro Feal, sobre el itinerario que ha seguido su obra en los últimos años.

El evento podrá seguirse en vivo a través del Facebook Live de la editorial Rialta.