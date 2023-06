Muestra de Cine de Estados Unidos en La Habana.

La Embajada de EE UU en La Habana junto a varias instituciones culturales de Cuba, desarrollarán, de manera conjunta, una Muestra de Cine de Estados Unidos, del 22 al 25 de junio de 2023.

El evento, que tiene como sede el Cine 23 y 12 en El Vedado, proyectará las películas a partir de las 2:00 p.m. La entrada es gratuita. Así está organizada la programación:

Jueves, 22 de junio: 'Black Art: In the Absence of Light' (2021, dirigida y producida por Sam Pollard, sobre la contribución de artistas afrodescendientes estadounidenses al mundo del arte).

Viernes, 23 de junio: 'John Lewis: Good Trouble' (2020, dirigida por Dawn Porter, sobre la vida del activista por los derechos civiles y congresista de Estados Unidos, John Lewis).

Sábado, 24 de junio: 'Changing the Game' (2019, dirigida por Michael Barnett, sobre la vida de atletas transgénero), y a continuación, 'The Queen of Basketball' (2021, dirigida por Ben Proudfoot sobre la leyenda del baloncesto Lusia Harris).

Domingo, 25 de junio: 'Tina' (2021, dirigida por Daniel Lindsay y T.J. Martin, sobre la vida de la destacada artista estadounidense Tina Turner).