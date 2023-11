Proyección del documental 'Patria y Vida: The Power of Music' en el DOC NYC.

El documental 'Patria y Vida: The Power of Music' será proyectado en el DOC NYC, de Nueva York, el Festival de Cine Documental más importante de Estados Unidos.

El material, que narra los avatares de la canción 'Patria y Vida', prohibida en Cuba y ganadora de dos Latin Grammy, será presentado en Village East by Angelika, este 11 de noviembre a las 9:00 pm.

Dirigido por la cantante, compositora y actriz española Beatriz Luengo, 'Patria y Vida: The Power of Music' pone en escena no solo a los protagonistas de la canción, sino que "sumerge al espectador en una narrativa visual que brinda tributo a figuras icónicas como Celia Cruz y cuenta con la participación especial de Gloria y Emilio Estefan y Camila Cabello", promocionan los productores.