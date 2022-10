Presentan en Madrid, 'Falsa guerra', de Carlos Manuel Álvarez

El escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez presenta este lunes 'Falsa guerra', editado por Sexto Piso, en la librería Tipos Infames de Madrid. La novela, que será comentada por la novelista ecuatoriana Mónica Ojeda, ya está en circulación desde hace más de un año.

"La novela es vaga a la hora de delinear las situaciones y los personajes", señaló el autor al diario mexicano 'Milenio'. "Es decir, tiene que ver también con los conceptos que está articulando la novela: sitio, territorio, paisaje, desarraigo, fuga... Yo no tengo –y no creo que haya– una respuesta cerrada, ni tampoco ningún saldo concluyente. Me interesaba, en cualquier caso, capturar la sensación de extrañamiento y de deslocalización de esos personajes".

Álvarez, director de la revista independiente 'El Estornudo', considera que la imaginación está dentro de lo real. "Yo intento practicar la imaginación, más que como la invención de una situación abstracta, como la combinación de pasajes desconectados de lo real, creando nuevas figuras a partir de situaciones o ambientes que en un principio no estaban dentro del mismo plano de composición".