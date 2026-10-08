Al menos 12 muertos y 13 heridos por una bomba aérea rusa sobre Kramatorsk

La ciudad de Kramatorsk es uno de los dos grandes feudos que conserva Ucrania en su región oriental de Donetsk.

Más de cuarenta civiles han perdido la vida en ataques rusos llevados a cabo entre el miércoles y el jueves

Kiev/Al menos 12 personas han muerto y otras 13 han resultado heridas en la ciudad de Kramatorsk, uno de los dos grandes feudos que conserva Ucrania en su región oriental de Donetsk, en un ataque ruso que alcanzó a un autobús con pasajeros a bordo, según el ayuntamiento local.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este jueves ese balance de muertos en un mensaje en la red social X, en el que explicó que los rusos lanzaron una bomba aérea que alcanzó una parada de autobús de la ciudad.

“Rusia ataca otra vez donde no hay ningún objetivo militar. Contra un autobús de línea. Contra transporte civil. Contra gente que simplemente iba a hacer sus cosas”, se lee en la nota del Ayuntamiento.

El comunicado del Ayuntamiento recuerda que buena parte de la ciudad de Kramatorsk, que antes de la guerra tenía alrededor de 150.000 habitantes, ha sido evacuada debido a los ataques constantes de las fuerzas rusas, que se encuentran a escasos kilómetros de la localidad.

“Aquí hay poca gente. Aún así, el transporte civil con pasajeros se ha convertido en blanco del terror ruso”, dice también la nota, que pide que se hable de este tipo de bombardeos “para que el mundo sepa” qué ocurre en Kramatorsk cada día.

“Rusia ataca otra vez donde no hay ningún objetivo militar. Contra un autobús de línea. Contra transporte civil. Contra gente que simplemente iba a hacer sus cosas"

Zelenski recordó que esté nuevo bombardeo letal de Rusia se produce cuando aún no se ha cerrado el recuento de muertos del ataque con misil contra la ciudad de Priluki, en la región de Cherníguiv del norte de Ucrania, en que han perdido la vida al menos 22 personas y otras 54 han resultado heridas, según el último balance ofrecido este jueves por el Servicio de Emergencias de Ucrania.

“En estos momentos los rescatadores continúan buscando entre los escombros y desmontando las construcciones derruidas”, dice la nota, apuntando a la posibilidad de que crezca el número de muertes confirmadas.

El presidente Volodímir Zelenski calificó el miércoles el ataque como un acto de terrorismo deliberado, y explicó que un misil de crucero Kh-101 impactó de forma directa contra el edificio. Entre los muertos hay cinco niños. Tres de ellos tenían apenas un año de edad, según dijo Zelenski.

"Éste es el regalo que se ha hecho (Vladímir) Putin por su cumpleaños: el asesinato de niños, el asesinato de personas", denunció en alusión al mandatario ruso, que cumplió el miércoles 74 años.

Con los muertos en el bombardeo a Kramatorsk, más de cuarenta civiles han perdido la vida en Ucrania en ataques llevados a cabo por Rusia entre el miércoles y el jueves.