Al menos 12 muertos en un ataque terrorista contra la comunidad judía en una playa de Australia

Sídney/Al menos 12 personas murieron y 29 resultaron heridas este domingo en un tiroteo masivo en la playa de Bondi, al este de Sídney, en un hecho que las autoridades australianas han calificado como “ataque terrorista” y que el Gobierno local considera dirigido contra la comunidad judía. Entre los fallecidos se encuentra uno de los agresores, según la Policía.

El ataque se produjo en una de las playas más populares y turísticas de la ciudad, lo que desató escenas de pánico entre los presentes. Imágenes difundidas en redes sociales muestran al menos a dos atacantes vestidos de negro, disparando mientras la gente huye, y a varias víctimas tendidas en la arena o en el paseo marítimo, atendidas por paramédicos.

En un primer balance, las autoridades hablaron de diez muertos, incluido uno de los tiradores, y al menos doce heridos. Más tarde, la Policía de Nueva Gales del Sur elevó la cifra a 12 fallecidos y 29 heridos. Las fuerzas de seguridad confirmaron que uno de los presuntos agresores fue abatido en el lugar y que al menos otro ha sido detenido. En otro informe oficial se mencionó a dos personas arrestadas.

El despliegue policial y de servicios de emergencia fue inmediato. La zona fue acordonada y la Policía pidió a la población evitar el área y refugiarse si ya se encontraba en las inmediaciones. “La Policía está en el lugar y se proporcionará más información a medida que esté disponible”, señalaron las autoridades en un comunicado difundido en redes sociales.

Un frutero de origen árabe, cuya identidad no ha sido divulgada oficialmente, fue el civil que intervino durante el atentado y que se ve en los videos que se han viralizado en las redes. El hombre se enfrentó a uno de los atacantes, logró arrebatarle el arma y resultó herido de bala en la mano y la pierna antes de que la policía abatiera al agresor. Su acción redujo la capacidad de fuego del tirador en un momento crítico y evitó más víctimas, según confirmó la investigación preliminar. El hombre permanece hospitalizado.

El servicio de ambulancias informó que varios pacientes estaban siendo tratados en el lugar y que al menos seis personas habían sido trasladadas a hospitales cercanos, sin precisar el tipo de lesiones. Las autoridades confirmaron también que dos policías resultaron heridos, sin detallar su estado.

Cerca del área del ataque, en un parque próximo a la playa, tenía lugar un evento de Janucá, la festividad judía, según pudo constatarse por los anuncios publicados en una plataforma de eventos. Aunque las autoridades no han detallado aún el vínculo operativo entre el tiroteo y esa celebración, el Gobierno australiano ha señalado que el atentado iba dirigido contra la comunidad judía.

La Policía informó además del hallazgo de un artefacto explosivo improvisado cerca del lugar de los hechos. El escuadrón antibombas fue desplegado para investigar el dispositivo y evaluar si formaba parte del plan de los atacantes.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó las escenas en Bondi de “angustiosas” y aseguró que su Gobierno está coordinando con las autoridades locales para ofrecer más información una vez se confirmen todos los detalles. El país permanece en estado de alerta mientras continúan las investigaciones sobre los atacantes, su motivación y si contaron con apoyo logístico.

La reacción desde Israel no se hizo esperar. El presidente israelí, Isaac Herzog, condenó el tiroteo masivo en Bondi Beach, donde varias personas estaban celebrando la primera noche de Janucá. “Nuestros hermanos y hermanas en Sídney, Australia, han sido atacados por viles terroristas en un ataque cruento contra judíos que fueron a encender la primera vela de Janucá en Bondi Beach”, declaró en un acto en su residencia en Jerusalén.

Un hombre sosteniendo un talit, el manto de oración judío, manchado de sangre. / X

Herzog vinculó directamente el ataque con lo que describió como una “enorme ola de antisemitismo” y urgió al Gobierno australiano a tomar medidas. “Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que tome medidas y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana”, advirtió.

En la misma línea se expresó el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, quien se declaró “consternado” por el ataque y lo relacionó con el incremento de la incitación antisemita en Australia. “Estos son los resultados de la ola antisemita en las calles durante los últimos dos años, con llamados incitadores como ‘globalizar la Intifada’”, escribió en la red social X, donde instó al Gobierno australiano a “entrar en razón”.

Saar acompañó su mensaje con una fotografía supuestamente tomada en el lugar del ataque, en la que se ve a un hombre sosteniendo un talit, el manto de oración judío, manchado de sangre, una imagen que ha circulado ampliamente como símbolo del carácter antijudío del atentado.

Videos difundidos en redes sociales completan la escena de terror: atacantes vestidos de negro, disparos, gritos, gente corriendo en distintas direcciones y cuerpos inmóviles sobre el suelo mientras equipos médicos intentan reanimarlos. Bondi Beach, habitualmente símbolo del turismo y la vida al aire libre, quedó convertida en escenario de un operativo policial y sanitario de gran envergadura.