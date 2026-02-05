Más de 20.000 venezolanos han regresado a su país en vuelos de repatriación en el último año

EE UU asegura haber arrestado a más de 4.000 inmigrantes durante los operativos en Mineápolis

Caracas/ Washington/Un total de 20.200 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, que promueve el retorno voluntario de venezolanos que están fuera de su país, informó el Ministerio de Comunicación e Información.

En una nota de prensa, la cartera de Estado indicó que la cifra total de repatriados ascendió a 20.200, luego de la llegada este miércoles de un vuelo con 315 venezolanos procedente de Estados Unidos. En el nuevo vuelo llegaron 262 hombres, 36 mujeres, 14 niños y 3 niñas, dijo el ministerio.

"A su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, los ciudadanos recibieron atención médica integral y orientación de seguridad por parte de las autoridades", añadió.

Este avión –operado por la aerolínea estadounidense Eastern Airlines– voló desde Arizona, Estados Unidos.

De acuerdo a una transmisión del canal nacional Globovisión, los migrantes venezolanos fueron recibidos por la presidenta de Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, quien es esposa del ex ministro y empresario Alex Saab, una de las personas más cercanas al presidente Nicolás Maduro, presuntamente detenido ayer.

El avión que llegó a Venezuela este miércoles es el número 107 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a inicios del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El pasado lunes, un avión con 174 venezolanos repatriados aterrizó en Venezuela en un vuelo proveniente de Estados Unidos, informó entonces el Ministerio de Interior y Justicia.

Por su parte, la Administración estadounidense aseguró este miércoles haber detenido a más de 4.000 inmigrantes acusados de diversos crímenes durante los operativos realizados en Mineápolis por agentes federales bajo la denominada ‘Operación Metro’.

De acuerdo con datos difundidos por la Casa Blanca, los arrestos incluyen a personas condenadas por delitos graves como asesinato, violación, robo y tráfico de drogas, además de miembros de pandillas y otros considerados una amenaza para la seguridad pública.

Las autoridades señalaron que los operativos fueron ejecutados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el apoyo de la Patrulla Fronteriza y cuerpos locales, como parte de un despliegue que comenzó a mediados de 2025.

El comunicado, firmado por la vocera presidencial, Karoline Leavitt, asegura que se trata de un "logro sin precedentes", con la que se justifica el movimiento de más de 3.000 agentes federales a la ciudad, donde durante enero dos estadounidenses, Nicole Good y Alex Pretti, fallecieron a consecuencia de disparos de oficiales en dos operativos distintos en Mineápolis.

Tom Homan, anunció que retirará a unos 700 agentes migratorios del estado de Minesota y la ciudad de Mineápolis por la cooperación "sin precedentes" de las autoridades locales

Antes del lanzamiento de estos datos, el ‘zar’ de la frontera de la Administración Trump, Tom Homan, anunció que retirará a unos 700 agentes migratorios del estado de Minesota y la ciudad de Mineápolis por la cooperación "sin precedentes" de las autoridades locales.

"Debido a este aumento sin precedentes de la colaboración (de entidades locales en Minesota) y por la necesidad de menos agentes para hacer este trabajo en un entorno más seguro, anuncio que de manera inmediata vamos a rebajar nuestra presencia en 700 agentes hoy mismo", aseguró Homan en una rueda de prensa.

El anuncio ocurre tras constantes protestas de los ciudadanos, que luego de las muertes de Good y Pretti han mantenido constantes manifestaciones y plantones en la ciudad exigiendo una respuesta de la justicia, así como un retiro de las fuerzas federales.

Las acciones de los agentes de inmigración han sido cuestionadas por organizaciones sociales y población civil porque también se han registrado detenciones de menores de edad, como la de Liam Conejo, un niño de cinco años que el fin de semana fue devuelto a su casa luego de haber sido enviado a un centro de detención en Texas junto a su padre.