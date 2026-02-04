El FBI y el Sebin detienen en Venezuela a Álex Saab, señalado como testaferro de Maduro

El empresario colombiano se encuentra en manos de los servicios de inteligencia venezolanos, a la espera de ser extraditado a EE UU

Madrid/El empresario colombiano Álex Saab, señalado como el testaferro de Nicolás Maduro, fue detenido este miércoles en Venezuela, según publican diversos medios, entre ellos la agencia Reuters, basándose en fuentes de inteligencia de Estados Unidos. El objetivo, afirman, es extraditarlo al país del norte.

Mientras “se define su envío” a EE UU, indicó Caracol Radio, Saab se encuentra en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que actuó en un operativo conjunto con el FBI de madrugada, sobre las 2:00.

Hasta el momento, ni el Gobierno de Donald Trump ni el de Delcy Rodríguez han confirmado la noticia.

El pasado 16 de enero, la presidenta encargada de Venezuela comunicó la destitución del empresario colombiano del cargo de ministro de Industrias y Producción Nacional, como parte de la oleada de cambios instigados por EE UU, que capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero y designó a Rodríguez como mandataria. En su anuncio público, vía Telegram, la presidenta agradeció a Saab “su labor al servicio de la Patria” y adelantó que asumiría “nuevas responsabilidades”, aunque no precisó cuáles.

El colombiano había sido nombrado ministro en octubre de 2024, luego de ocupar la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela. Nacido en Barranquilla y de origen libanés, el empresario fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado posteriormente a Estados Unidos, donde fue acusado de conspiración para lavado de dinero y de actuar como “testaferro” del Gobierno venezolano.

Permaneció preso entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, hasta que recibió un perdón presidencial firmado por Joe Biden. En marzo de 2024, la Justicia estadounidense desestimó los cargos en su contra, y Saab retornó a Venezuela.

Aunque mantuvo durante años un perfil discreto, Saab ganó notoriedad pública en 2017, cuando la ex fiscal Luisa Ortega Díaz lo señaló como uno de los testaferros de Maduro. En los años siguientes, su nombre fue vinculado a varias empresas, entre ellas Group Grand Limited, acusada de suministrar alimentos con sobreprecios a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). La denuncia fue documentada inicialmente por el portal de investigación Armando.info, que lo situó en una red de lavado de activos asociada a exportaciones ficticias de alimentos hacia Venezuela.

La detención de Saab se produce cuando se cumple un mes de que Rodríguez tomara el timón del Gobierno chavista. Días después, reconfiguró su gabinete y anunció también distintas medidas económicas, como una nueva ley de hidrocarburos.

Rodríguez no ha escatimado sus esfuerzos para complacer a Trump, quien confirmó el día 14 una primera conversación entre ambos que describió como “excelente” y que le valió a Rodríguez el elogio de “persona fantástica”, con la que, a juicio del republicano, han “trabajado muy bien”.