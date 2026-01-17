Delcy Rodríguez aparta del gabinete a Alex Saab, señalado como “el testaferro de Maduro”

Saab permaneció preso en EE UU entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, hasta que recibió un perdón presidencial firmado por Joe Biden.

Caracas/La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este viernes la salida del empresario colombiano Alex Saab del gabinete, en medio de una oleada de cambios ministeriales y anuncios económicos que buscan afianzar el control del Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a inicios de enero. La decisión se formalizó con la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional, una “nueva instancia” que quedará bajo la dirección de Luis Antonio Villegas.

El anuncio fue realizado por Rodríguez a través de su canal de Telegram, donde agradeció a Saab “su labor al servicio de la Patria” y adelantó que asumirá “nuevas responsabilidades”, sin precisar cuáles. Villegas, por su parte, ya se desempeñaba como ministro de Comercio Nacional desde febrero de 2024, tras ser designado por Maduro. Saab había sido nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional en octubre de 2024, luego de ocupar la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela.

La salida de Saab del gabinete ocurre apenas tres meses después de su incorporación y reaviva las polémicas que rodean su figura. Nacido en Barranquilla y de origen libanés, el empresario fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado posteriormente a Estados Unidos, donde fue acusado de conspiración para lavado de dinero y de actuar como “testaferro” del Gobierno venezolano. Permaneció preso entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, hasta que recibió un perdón presidencial firmado por Joe Biden. En marzo de 2024, la Justicia estadounidense desestimó los cargos en su contra.

Durante su detención, su esposa, la italiana Camilla Fabri, se convirtió en el rostro visible de la campaña internacional impulsada por el chavismo para exigir su liberación. En la actualidad, Fabri encabeza la Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal encargado de las repatriaciones de migrantes venezolanos.

Saab ganó notoriedad pública en 2017, cuando la ex fiscal Luisa Ortega Díaz lo señaló como uno de los testaferros de Maduro

Aunque mantuvo durante años un perfil discreto, Saab ganó notoriedad pública en 2017, cuando la ex fiscal Luisa Ortega Díaz lo señaló como uno de los testaferros de Maduro. En los años siguientes, su nombre fue vinculado a varias empresas, entre ellas Group Grand Limited, acusada de suministrar alimentos con sobreprecios a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). La denuncia fue documentada inicialmente por el portal de investigación Armando.info, que lo situó en una red de lavado de activos asociada a exportaciones ficticias de alimentos hacia Venezuela.

La exclusión de Saab se produce en un contexto de intensa reconfiguración del poder. En apenas diez días como presidenta encargada, Rodríguez ha introducido múltiples ajustes en el gabinete y en los aparatos de seguridad. Este viernes anunció el nombramiento de Freddy Ñáñez como ministro de Ecosocialismo, de Aníbal Coronado como titular de Transporte y del filósofo Miguel Ángel Pérez Pirela al frente del Ministerio de Comunicación e Información.

Días antes, había designado al capitán Juan Escalona, miembro del equipo de seguridad de Maduro, como ministro del Despacho de la Presidencia, y al expresidente del Banco Central Calixto Ortega como vicepresidente de Economía Sectorial. Asimismo, destituyó al mayor general Javier Marcano Tábata como jefe de Seguridad del mandatario y colocó en su lugar al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Caracas y Washington avanzan en conversaciones para la reapertura de sus respectivas embajadas, cerradas desde 2019

Paralelamente a los movimientos políticos, Rodríguez ha comenzado a delinear su estrategia económica. Durante una reunión del Consejo Nacional de Economía, transmitida por el canal estatal VTV, aseguró que las divisas provenientes de las ventas de petróleo “ya se están dando” al país y llegarán “a través del Banco Central” a la banca privada, con el objetivo de estabilizar el mercado cambiario.

Rodríguez insistió en la necesidad de un “manejo eficiente” de las divisas, defendió la sustitución de importaciones y planteó el uso de las monedas internacionales como “impulsor” de la producción nacional. También reiteró que los ingresos del sector petrolero se destinarán a la creación de fondos para mejorar los salarios y los servicios públicos, una promesa recurrente en el discurso oficial.

Uno de los anuncios más llamativos fue la firma de un contrato para exportar, por primera vez, gas licuado de petróleo. La mandataria no ofreció detalles sobre la duración del convenio ni reveló el socio comercial. El acuerdo se concreta en medio de un acercamiento diplomático con Estados Unidos tras la captura de Maduro y las exigencias del presidente Donald Trump de acceder a los recursos petroleros venezolanos y controlar la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo.

En ese mismo contexto, Caracas y Washington avanzan en conversaciones para la reapertura de sus respectivas embajadas, cerradas desde 2019. Fuentes diplomáticas confirmaron contactos recientes entre representantes del Gobierno encargado de Rodríguez y la Administración Trump, así como una visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a Caracas.