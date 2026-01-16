Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Caracas, según medios

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (abajo), habla junto al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab (i-arriba), el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (2-i), la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez (2-d) y el presidente del consejo nacional electoral, Elvis Amoroso, (d), en Caracas (Venezuela).

Washington/La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este jueves en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, con quien abordó temas de seguridad en un esfuerzo por acercar posiciones, según informan este viernes medios estadounidenses.

Ratcliffe viajó al país sudamericano bajo las órdenes del presidente, Donald Trump, "para transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una mejora en la relación de trabajo", según un responsable estadounidense citado por The New York Times.

"Durante la reunión en Caracas, el director Ratcliffe abordó las posibles oportunidades de colaboración económica y señaló que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes", especificó una fuente oficial citada por la cadena CNN.

El encuentro entre Ratcliffe y Rodríguez, vicepresidenta chavista que asumió el mando de Venezuela con el aval de Washington tras la captura del depuesto Nicolás Maduro por EE UU, tuvo como objetivo "generar confianza", agregó la fuente.

El director de la CIA es el funcionario estadounidense de mayor rango y el primer miembro del Gabinete del presidente, Donald Trump, que visita Venezuela tras la operación que resultó en la captura y traslado de Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para ser enjuiciados por narcoterrorismo en Nueva York.

La reunión en Caracas coincidió con el encuentro de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y Trump en la Casa Blanca.

La Premio Nobel de la Paz aprovechó para entregarle al estadounidense la medalla del prestigioso galardón, al que el republicano ha aspirado abiertamente y que, según medios estadounidenses, podría haberle costado a Machado el respaldo del presidente estadounidense, que la ha descartado para liderar la transición en el país suramericano por considerar que no cuenta con los apoyos necesarios dentro del país.

En su lugar, Washington ha apostado por Rodríguez como una fuerza estabilizadora tras la salida de Maduro.

El Gobierno interino venezolano, que Trump asegura se encuentra bajo tutela estadounidense, ha pactado el envío de millones de barriles de crudo hacia EE UU para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración republicana.