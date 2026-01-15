“Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”, dice María Corina Machado

Concluye la reunión del mandatario con la opositora venezolana tras más de dos horas

Madrid/Washington/Caracas/La Premio Nobel de la Paz María Corina Machado salió enérgica y optimista tras más de dos horas de encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este jueves en la Casa Blanca. Ambos compartieron un almuerzo a puerta cerrada, sin acceso a la prensa, tras el cual la opositora venezolana se acercó a saludar a una multitud de compatriotas, entre los que se encontraban medios de comunicación.

"Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela", declaró la opositora con una sonrisa. A la prensa, dijo que la reunión fue "muy bien", pero no reveló si entregó la medalla del Nobel a Trump, como se había especulado.

Posteriormente, se trasladó al Congreso de Estados Unidos, donde sostendrá una reunión con senadores. La líder opositora tiene previsto dar una rueda de prensa a las 16: 00 hora local en las escaleras del Capitolio tras el encuentro con senadores republicanos y demócratas.

El encuentro es el primero entre Trump y la opositora y se produce después de que fuerzas estadounidenses depusieran a Nicolás Maduro durante un ataque sorpresa en Venezuela, que resultó en la captura y traslado del líder chavista y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Hasta ahora, el mandatario y su Administración han descartado a Machado y su movimiento opositor para la primera etapa de transición en Venezuela bajo el argumento de que la líder opositora no "tiene los apoyos" necesarios dentro del país.

En su lugar, han apostado por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que asumió el poder como presidenta encargada bajo el aval de Trump, que asegura que Venezuela se encuentra bajo la tutela de Washington.

Es Rodríguez quien presenta este jueves la rendición de cuentas ante el Parlamento sobre el casi primer año del tercer mandato de Nicolás Maduro. La presidenta interina recorrió una alfombra roja dispuesta en el patio del Palacio Federal Legislativo para ingresar al salón de sesiones, donde se espera que enumere los datos más relevantes del casi primer año de Maduro, que en enero de 2025 juró para un tercer mandato, tras unos controvertidos comicios presidenciales celebrados en julio de 2024, en los que la oposición mayoritaria insiste en que el ganador fue su candidato, Edmundo González Urrutia.

Rodríguez aseguró que trabajó con Maduro en la presentación de la memoria

Los diputados opositores Stalin González, Antonio Ecarri, David Uzcátegui, José Gregorio Correa, Timoteo Zambrano, así como los chavistas Tania Diaz, Rodbexa Poleo, Jacqueline Farías y Pedro Carreño fueron los designados para acompañar a Rodríguez en su entrada al hemiciclo de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), donde asistieron los 285 legisladores que conforman el Parlamento.

Además, están presentes el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso; el fiscal general, Tarek William Saab; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez; así como el canciller Yván Gil.

Igualmente, están los ministros del Gobierno chavista, entre ellos el de Defensa, Vladimir Padrino López, junto al alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, juró como jefa de Estado encargada el pasado 5 de enero, tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para "garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación".

Al inicio de su discurso Rodríguez aseguró que trabajó con Maduro en la presentación de la memoria y hasta seis horas antes de lo que calificó como su "secuestro" por parte de Estados Unidos.

Sin embargo, ha mostrado su disposición a trabajar en una "agenda de cooperación" con EE UU, con cuyo presidente, Donald Trump, conversó este miércoles por teléfono sobre, según dijo, una "agenda de trabajo bilateral" y "asuntos pendientes" entre ambos países, que evalúan el restablecimiento de relaciones diplomáticas, rotas desde 2019.

El gobierno chavista insiste en que estos acercamientos con la Casa Blanca tienen como objetivo "defender la paz de Venezuela" desde el ámbito diplomático y velar por "la seguridad y tranquilidad" de Maduro y Flores, detenidos en Nueva York.

Según la Constitución venezolana, dentro de los diez primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, fijada para el 5 de enero de cada año, el jefe del Estado debe presentar "personalmente" al Parlamento "un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos" del año anterior.