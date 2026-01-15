Trump almorzará con María Corina Machado este jueves tras elogiar a Delcy Rodríguez

La líder chavista, calificada por el mandatario como "persona fantástica", anunció un nuevo momento político en Venezuela y dijo que se ha excarcelado a 400 personas

Washington / Caracas/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, almorzarán este jueves en la Casa Blanca para abordar la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Según la agenda oficial del mandatario estadounidense, el almuerzo se celebrará a las 12:30 horas de Washington en un comedor privado de la Casa Blanca y se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso para la prensa.

El encuentro, el primero entre ambos, se producirá menos de dos semanas después de que Estados Unidos depusiera a Maduro durante un ataque en Venezuela el 3 de enero en el que fueron capturados el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, y trasladados a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.

Durante su visita, Machado estará acompañada de un nutrido grupo de colaboradores aglutinados en el Comando Con Venezuela y que tienen como cara más visible al ex alcalde de El Hatillo David Smolansky, bien conectados con el entorno de Rubio y con congresistas republicanos de Florida como María Elvira Salazar y Carlos Giménez.

Además, esta semana ha coincidido en Washington el ex alcalde del Chacao y fundador del opositor Voluntad Popular, Leopoldo López, mientras que Juan Guaidó, reconocido entre 2019 y 2023 por una parte de la comunidad internacional como presidente interino de Venezuela, ha concedido numerosas entrevistas a medios estadounidenses desde Florida, donde ahora reside.

La reunión llega un día después de que el mandatario elogiara a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras una conversación telefónica. "Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien", declaró Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. La llamada fue "larga", indicó el líder republicano, quien agregó que abordaron "muchos temas" y que se está llevando "muy bien con Venezuela".

Según fuentes consultadas por EFE, el ex embajador de Venezuela en el Reino Unido Félix Plasencia está también en Washington para trabajar en las nuevas relaciones entre Washington y Caracas que dieron lugar a esa conversación.

Posteriormente, insistió en la misma idea en su red social Truth, donde dijo: "Esta mañana tuve una muy buena llamada con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos logrando un progreso tremendo, a medida que ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse". En la conversación, dijo, se discutieron "muchos temas, incluyendo petróleo, minerales, comercio y, por supuesto, seguridad nacional".

"Esta asociación entre los Estados Unidos de América y Venezuela será espectacular PARA TODOS. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!", agregó.

Poco después, la propia Rodríguez confirmó la información y anunció el comienzo de un "nuevo momento político" en su país, tras afirmar que han sido excarcelados más de 400 presos políticos.

"El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política e ideológica", sentenció desde Miraflores la mandataria encargada, que compareció ante periodistas nacionales y extranjeros flanqueada por su hermano y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

No obstante, condicionó esta nueva etapa a que se haga con "respeto hacia el otro" y "hacia los derechos humanos". "Los mensajes de odio, intolerancia, las acciones de violencia, no serán permitidos", zanjó.

Delcy Rodríguez afirmó en Telegram que la conversación con Trump fue "productiva y cortés". "Abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros Gobiernos", señaló.

La conversación tuvo lugar después de que las autoridades de ambos países anunciaron la semana pasada que iniciaron un "proceso exploratorio" para rehabilitar sus canales diplomáticos formales.

Rodríguez aseguró, por otra parte, que "se mantiene abierto" el "proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad" que atribuyó a Maduro, ya que –dijo– "se inició el pasado diciembre con 194" excarcelaciones. "Al día de hoy -añadió– podemos decir que ya van, que ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días". Según afirmó, este "arduo" proceso está encabezado por Cabello.

En diciembre, el Ministerio para el Servicio Penitenciario anunció la excarcelación de 88 personas en el día de Navidad y otras 99 el primero de enero, de las cuales las ONG locales verificaron alrededor de la mitad. Desde el pasado jueves hasta las 14:30 hora local de este miércoles, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, había verificado 100 excarcelaciones.

Por su parte, la ONG Foro Penal, confirmaba 72 excarcelaciones hasta las 13:50 hora local de este miércoles. El martes, Jorge Rodríguez puso a disposición las "listas", que todavía no se han hecho públicas, lo cual reclaman ONG, activistas, familiares y partidos políticos.

Entre los liberados se encuentra un grupo de 19 periodistas y comunicadores sociales, de un total de 24 que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) contabilizaba como detenidos. De acuerdo al listado del sindicato, quedan cinco periodistas privados de libertad, entre ellos el ex diputado opositor Juan Pablo Guanipa, un reconocido aliado de la premio nobel María Corina Machado.

Uno de los excarcelados es Roland Carreño, también activista del partido opositor Voluntad Popular (VP), quien fue detenido el 2 de agosto de 2024. Esta fue la segunda ocasión, pues ya había sido arrestado el 26 de octubre de 2020 y excarcelado el 18 de octubre de 2023, luego de un acuerdo firmado entonces entre el chavismo y la PUD en Barbados.

De su parte, el arzobispo de la ciudad venezolana de Barquisimeto (oeste), monseñor Polito Rodríguez, aplaudió las recientes excarcelaciones de presos políticos, pero aseguró que aún "faltan muchos otros". "Será un gesto de reconciliación y de justicia que sean liberados cuanto antes", afirmó el prelado, durante la multitudinaria concentración por la 168 procesión de la Divina Pastora, patrona de Barquisimeto, capital del estado Lara (oeste).

En las afueras de algunas de las cárceles donde están recluidos presos políticos, familiares y activistas mantienen vigilias para exigir la libertad plena de todos, que hasta el 5 de enero la ONG Foro Penal cifraba en 806.