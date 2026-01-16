Delcy Rodríguez reivindica el derecho de Venezuela a tener relaciones con Cuba, China, Rusia e Irán

Delcy Rodríguez presentó el informe de gestión en nombre de Maduro, presente a través de un cuadro colocado en el Parlamento.

Caracas/ Washington/Pocos minutos después de la reunión entre María Corina Machado y Donald Trump en Washington, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio señales de apertura diplomática a Estados Unidos al defender la cooperación entre ambos países, pero reivindicó además el derecho a mantener relaciones con otros. “Tenemos derecho a tener relaciones diplomáticas con China, con Rusia, con Irán, con Cuba, con todos los pueblos del mundo. También con los Estados Unidos. Somos una nación soberana”, dijo este jueves.

Rodríguez, al frente del Gobierno desde la captura de Maduro, se mostró conciliadora con Washington, aunque alternó con mensajes más duros, como cuando acusó a EE UU de limitar las posibilidades del país de vender los productos de su industria petrolera en el exterior tras el "bloqueo naval". No obstante, destacó que en medio de la "agresión" y la "feroz amenaza" se está "moldeando lo que debe ser una cooperación energética, basada en la decencia, en la dignidad y en la independencia".

La nueva líder del chavismo presentó una propuesta de reforma en la ley de hidrocarburos para buscar inversiones en las infraestructuras petroleras, en momentos en que el crudo es el centro del debate entre EE UU y Venezuela, y horas después de que se anunciara la sexta captura de un petrolero por parte de fuerzas estadounidenses.

"Hemos traído el proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de hidrocarburos para incorporar los modelos productivos" que permitan "flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura", indicó.

También anunció la creación de dos fondos que, dijo, se manejarán con "cualquier" divisa que entre al país suramericano, para "mejorar" el ingreso de los trabajadores y otro dirigido para el desarrollo de los hospitales, escuelas, viviendas, así como de servicios públicos como el agua, la electricidad y la vialidad. "Son dos fondos soberanos y he solicitado igualmente la creación de una plataforma tecnológica que transparente el uso de esos recursos, y que esté desprovisto de burocracia y de corrupción y de indolencia también", añadió.

Rodríguez mencionó también un proyecto de ley para la "aceleración de trámites" y su intención de "desaplicar cualquier norma" que esté "impidiendo la llegada de inversiones". Además, aseguró que la economía creció 8,5 % en 2025 y dijo que la producción petrolera alcanzó 1.200.000 barriles por día (bpd) de crudo.

En cuanto a una eventual visita –que ya se negocia– a la Casa Blanca, reiteró: "No es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada. No. Venezuela toda está amenazada (…). Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor".

Las palabras seguían a la cita en Washington de Machado, donde entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de "gratitud" del pueblo venezolano por sus acciones para lograr "su libertad".

La opositora utilizó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que obsequió al presidente y en la parte superior escribió: "En gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz". Además, agregó que es un detalle del pueblo venezolano por sus acciones para encaminar "su libertad", de acuerdo con fotos de la entrega en la Casa Blanca, difundidas por varios medios y la Casa Blanca.

Machado dijo que le contó al mandatario un episodio que involucra al marqués de Lafayette, militar francés que se alistó en las filas del Ejército de las trece colonias en la guerra de independencia de Estados Unidos contra los ingleses, y a Simón Bolívar, el gran héroe de la independencia venezolana y otros países de Suramérica.

La política venezolana contó que "hace 200 años" Lafayette le regaló a Bolívar una medalla con el rostro de George Washington, comandante de los independentistas estadounidenses y a la postre primer presidente del país. "Bolívar desde entonces conservó esa medalla por el resto de su vida. De hecho, cuando uno ve sus retratos puede ver la medalla", explicó la líder opositora.

Trump, en una publicación de su cuenta oficial de Truth Social, dijo que fue "un gran honor" conocer a Machado y que le "obsequió" su Premio Nobel de la Paz debido al "trabajo" que ha realizado durante su gestión.

El mandatario agregó que Machado es "una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo" y que la entrega del Nobel es un "gesto maravilloso" de respeto mutuo".

Poco antes de esto, la organización del Nobel había publicado en su cuenta de X un largo post explicando que la medalla puede cambiar de manos, pero el título de Premio Nobel de la Paz no.

A pesar de la reunión con Machado, la Casa Blanca no dio este jueves señales de un cambio en su política hacia Venezuela, que por el momento sigue basada en la cooperación con el Gobierno de Rodríguez, al que Trump considera tutelado por Washington y con el que su Administración ha cerrado acuerdos petroleros.

En una rueda de prensa, la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, definió a Machado como una "voz valiente" para muchos venezolanos pero agregó que Washington todavía considera que la opositora no cuenta con los suficientes apoyos para liderar una transición. "(Trump) está comprometido con la esperanza de que algún día haya elecciones en Venezuela. Pero hoy no tengo un calendario actualizado para usted", respondió la portavoz a una pregunta de EFE

Al mismo tiempo, Leavitt aseguró que el Gobierno de Rodríguez está siendo "extremadamente cooperativo" dado que ha cumplido de momento "con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos". "El presidente está satisfecho con lo que ve y espera que esta cooperación continúe", afirmó la portavoz.